Frei.Wild „Corona Weltuntergang“

Neues Video von Frei.Wild zur aktuellen Corona-Panik:





Die ganze weite Welt

Ja ,die ganze weite Welt

Macht wieder mit

Der Tod reitet voraus

Doch die Angst will schneller sein

Und sie hält Schritt

Ob Schweine- oder Vogelgrippe

SARS- oder einfach Rinderwahn

Wenn die Angst erst durch die Köpfe rauscht

Dann lacht der Tod über den Weltuntergang

Alles schnappt nach Luft

Und die Gesunden

Werden jetzt durch Sorge krank

Der Tod wetzt seine Sense

Doch fast immer, schont er sie im Schrank

Denn die Angst mäht alles nieder

Bis dann irgendwann

Alles unten liegt

Bis die Lust auf’s Nächste

Über das was jetzt herrscht

Endlich wieder siegt

Doch alles hat ein Ende

Alles wird wieder gut

Dann liegen 10 Milliarden Masken

Wieder im Meer in der Flut

Alles hat ein Ende

Wird wieder gut

Dann holen wir sie uns zurück

Die alten Sorgen in unser Boot

Alles hat ein Ende

Wird wieder gut

Dann verschließen wir die Augen

Vor all den Menschen in echter Not

Alles hat ein Ende

Wird wieder gut

Corona Weltuntergang

Oder, wir klagen was anderes an

Man hört nichts mehr vom Klimawahn

Und Angie und auch Greta Schweigen sich an

Und Tausende stehen

Vor der Grenze, frieren

Und wieder will sie niemand haben

Jetzt heißt es nur Corona

Es ist schlimm

Doch es könnte noch schlimmer sein

Denn über zig Millionen Menschen die sonst sterben

Spricht sonst auch nie

ein Schwein

Kein Co2, kein Waldbrand mehr

Die Friday for Future Plätze leer

Kein „Me Too“ und kein Plagiatsskandal

Kein Best of the Thüringenwahl

Kein Kassenbon, kein Brexit mehr

Mal schaun, was als nächstes vor uns liegt

Denn auch Angst sie macht mal Urlaub

Dann kommt Freude auf und die Angst ist kurz siegt