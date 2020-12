Frei.Wild – Die nur nach fremden Sünden fischen

FREI.WILD veröffentlichen neues Musikvideo „Die nur nach fremden Sünden fischen“

Einschränkungen, Verbote, Meinungsgräben – zur Zeit steht die gesamte Welt Kopf. Ja, die

sanitäre Notlage hat sich längst zu einer gesellschaftlichen entwickelt. Wer hat Recht? Wer hat

Unrecht? Was kann man glauben und was nicht? Gibt es Tabus oder nicht? Woran hält man sich

fest?



Fakt ist, alle Lager üben sich in gegenseitiger Diskurserstickung. Dabei ist diese Welt nicht nur in

schwarz und weiß zu unterteilen. Dass die Wahrheit wie schon oft bewiesen fast immer irgendwo

dazwischen liegt, scheinen vor allem diejenigen aus den Augen verloren zu haben, die dieses

derzeitige „Kopf an Kopf-Gehabe“ für sich ausnutzen möchten.



„Die nur nach fremden Sünden fischen“ ist ein Song, der zum Nachdenken anregen soll. Mit

vermeintlicher Scheinheiligkeit und Schuldzuweisungen wird diese Welt jedenfalls ganz sicher

keine bessere werden.

Unbehagen, hier wird nicht gekleckert, wird nur rum gemeckert

Aus den Vollen geschöpft

Hier wird noch mit Liebe geköpft

Mit wahrer Liebe geköpft, ja, ja, ja

Es gibt hier zwei große Player: Gut und Schlecht

Und beide lassen es richtig krachen, ja so richtig krachen

Beim anderen Player hassen, sie müssen hassen…

Fertig die Diskurserstickung, fertig das Gift

Fertig das Gift Richtung Scheißgesellschaft

Gräben bauen, Zäune ziehen, Abstand halten

Feind anpissen, ja nicht reden, weil nur die eigenen Sichtweisen zählen

Fertig die Diskurserstickung, fertig das Gift

Fertig das Gift Richtung Scheißgesellschaft

Gruben graben, Fallen stellen, Fettnäpfchen auslegen

Und auf keinen Fall auf Augenhöhe miteinander reden

Ich scheiß auf alle, alle

Weil ich so was nicht brauche

Weil ich mein Leben, nicht in so ein beschissenes Gift tauche

Denn alle die, die dieses Gift mischen

Wollen nur nach fremden Sünden fischen

Irgendein Haar in irgendeiner Suppe, irgendwas geht auf den Sack

Köder raus, Sünde rein, Keule drauf

So geht das Herz richtig auf, so nehmen Karrieren ihren Lauf

Rein in das Sieb, wirst schon sehen, alle mit Kanten bleiben liegen

Es ist viel einfacher als Gold sieben

Hier entscheidest du nach Belieben

Welche Werte welchen Wert kriegen

Fertig die Diskurserstickung, fertig das Gift

Fertig das Gift Richtung Scheißgesellschaft

Gräben bauen, Zäune ziehen, Abstand halten

Feind anpissen, ja nicht reden, weil nur die eigenen Sichtweisen zählen

Fertig die Diskurserstickung, fertig das Gift

Fertig das Gift Richtung Scheißgesellschaft

Gruben graben, Fallen stellen, Fettnäpfchen auslegen

Und auf keinen Fall auf Augenhöhe miteinander reden