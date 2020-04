Frei.Wild – Hier rein da raus Freigeist (Offizielles Video)

Frei.Wild – Hier rein da raus Freigeist

Ich habe da ein Gefühl in mir ich kann es nicht ändern

Ich habe da ein Gefühl in mir ich will es nicht ändern

Es schlich sich einfach an mich ran, es hat mich irgendwann überrollt

Es ist wie Tinte, Blei und Gold und gut zu mir

Es bringt mich davon weg wo es weh tut, oft um gar nichts geht

Fort wo dir der eigene Fahrtwind entgegenweht

Kein Gefängnis ohne Mauer

Es ist echt kultig, echt leidenschaftlich

Und weil es mir gut tut, will ich alles

Alles von ihm, ja wirklich alles

Ist wie mein Kumpel und ich sag euch wie er heißt:

Es ist mein:

Hier rein da raus der auf alles scheißt Freigeist

Hier rein da raus der auf alles scheißt Freigeist

Der zu mir meint ist doch scheißegal

Also rege dich doch nicht auf

Der hier rein da raus der auf alles scheißt Freigeist

Der hier rein da raus der auf alles scheißt Freigeist

Der zu mir meint ist doch scheißegal

Also scheiß doch einfach drauf

Er ist besonnen, er ist ruhig und Ärger will er nicht

Ist meine weiße Fahne, schlecht für das Gefecht

Er ist nie hungrig, er wirkt weiße

Ist echt cool, nein, überspannt meine Bogen nicht

Und weil er mich erdet, will ich alles

Alles von ihm, ja wirklich alles

Ist wie mein Kumpel und ich sag euch wie er heißt

Es ist mein…

Er ist der Sog im Gegenstrom zieht mich zurück

eben auch mein Gegenstrom

Er ist der Sog im Gegenstrom zieht mich zurück

Und ja, ich brauch ihn schon

Es ist mein…

Musik & Text: Philipp Burger

Recording: Jörg “Warthy“ Wartmann, Alex Lysjakow

Mix & Mastering: Alex Lysjakow

Audio-Produktion: Philipp Burger, Jörg „Warthy“ Wartmann

Co-Produktion: Alex Lysjakow

Tonstudios: Rookies&Kings Studios Brixen/ Dessau, Illuminated Music Studio

Additional Guitars & Programmings: Jörg „Warthy“ Wartmann

Backingvocals: Jochen Gargitter, Christian Forer, Jonas Notdurfter, Jörg „Warthy“ Wartmann, Jonas Rabensteiner

Video-Produktion:

Schnitt: Alex Wörl