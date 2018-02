Frei.Wild stellen neues Album vor und geben Filmprojekt bekannt – Video

FREI.WILD – Stellten im Rahmen einer Pressekonferenz in Düsseldorf ihr neues Album „Rivalen und Rebellen“ vor, gaben erste Details zu ihrer Tour und sprachen über ein Filmprojekt mit Südtirols erfolgreichstem Produzenten Peter Trenkwalder

Am Montag 19. Ferbruar 2018 stellten die Erfolgsrocker von Frei.Wild bei einer Pressekonferenz im Düsseldorfer ISS Dome ihr neues Album „Rivalen und Rebellen“ vor, welches am 16. März erscheinen wird. Es ist das erste Studioalbum seit ihrer mehr als einjährigen Schaffenspause.

In wenigen Wochen wird auch die dazugehörige Tournee starten! Am 29.03. in den Niederlanden. Dieses und vier weitere Warm-Up-Shows im angrenzenden Umland sind bereits ausverkauft. Weitere 14 Konzerte vom 10.04.-28.04. folgen in den größten Arenen Deutschlands.

Video





Frei.Wild - Und ich war wieder da [Offizielles Video]

29.03. NL-Enschede, Atak – ausverkauft

30.03. CH-Pratteln, Z7 – ausverkauft

31.03. CH-Pratteln, Z7 – ausverkauft

01.04. AT-Wien, Gasometer – ausverkauft

02.04. IT-Brixen, Sporthalle – ausverkauft

10.04. München, Olympiahalle

12.04. Oberhausen, König Pilsener Arena

13.04. Bremen, ÖVB Arena

14.04. Hamburg, Barclaycard Arena -ausverkauft

15.04. Berlin, Velodrom – ausverkauft

16.04. Leipzig, Arena

18.04. Erfurt Messehalle

19.04. Nürnberg, Arena Nürnberger Versicherung – ausverkauft

20.04. Riesa, Sachsenarena

21.04. Frankfurt, Festhalle – ausverkauft

25.04.2018 Kiel, Sparkassen-Arena – Zusatzshow

26.04.2018 Hannover, TUI Arena – Zusatzshow

27.04.2018 Düsseldorf, ISS Dome – Zusatzshow

28.04.2018 Freiburg, SICK Arena – Zusatzshow

Damit kehrt die Band, die 2016 zu den deutschsprachigen Künstlern mit den meisten Plattenverkäufen zählte, noch erfolgreicher als bisher zurück:

mehr als 110.000 verkaufte Tickets, bereits jetzt ausverkaufte Konzerte in Hamburg, Berlin, Frankfurt und Nürnberg sind das bisherige Ergebnis dieser kommenden Tournee.

Von dem im März erscheinenden Album „Rivalen und Rebellen „mit insgesamt 26 Songs, sind bereits drei Singles mit Video vorab erschienen, welche einen Querschnitt dazu bieten, worum es bei den neuen Titeln geht: um Themen mitten aus dem Leben. So behandelt „Herz schlägt Herz“ eine Liebesgeschichte, in der so mancher Widerstand uns so manche Hürde genommen werden muss, damit die beiden am Ende zusammenfinden.

Der Album und Titeltrack „Rivalen und Rebellen „reiht sich von seiner Machart her zweifelsohne perfekt in die Live Gassenhauer-Liga von „Feinde deiner Feinde“ oder „Opposition“ ein.

Er ist ein knallend-energiegeladener Double-Bass-Song mit treibenden Anschlägen, peitschenden Nuancen und einer „Direkt-ins Herz-der Familie -Sprache „.

Im Song „Antiwillkommen“ geht es ganz autobiografisch um die Band selbst. Dabei gehen die Deutschrocker auf zutiefst ehrliche und selbstreflektierende Weise ihren Weg durch Lärm, Erfolge, Business und teils auch sehr harte Widerstände. Es geht um Momente, um Narben, um Lehren und Bilder aber ohne dabei zu klagen oder Wehmut zu empfinden. Ein Leben zwischen riesiger Akzeptanz und teils noch größeren Widerstand.

„Und ja, beides gehört für diese Band zum Ton, der unseren Liedern Form und Substanz gibt“ so Sänger und Gitarrist Philipp Burger.

„Antiwillkommen“ ist ein Song, der sowohl für uns als auch für unsere Fans aufzeigen soll, dass ein Leben bei und an Frei.Wild´s Seite neben Freude und Leidenschaft auch immer Herausforderungen bedeutet.“ So Christian Forer, Drummer der Band.

Ab dem 16.03. wird zusätzlich eine Vinylausgabe, ein 3CD-Box-Set, auf der sich weitere sechs Bonus Tracks befinden und eine auf 1.500 Stück limitierte Box für Hardcore Fans, erhältlich sein

Zusammen mit dem Album, die Informationen über die Tour gab die Band noch eine weitere Neuigkeit bekannt: der erfolgreiche Südtiroler Filmproduzent Peter Trenkwalder plant derzeit ein Filmprojekt das die Geschichte über die Band und Philipp Burger zugrunde legen wird.

„Als ich von Philipp und seiner Geschichte hörte, war für mich sofort klar, das müsste verfilmt werden“, äußerte sich Peter Trenkwalder dazu.

Details wurden nicht verraten aber man kann gespannt sein auf ein sicher sehr interessantes Projekt. Nähere Details folgend in Kürze.

Im September gaben die Südtiroler auch ihre Zusammenarbeit mit der Global Concerts Touring GmbH, einer hundertprozentigen Tochter der DEAG, d.h., einem der größten Veranstalter Europas, bekannt. Während die Band ihre Tourneen und Alben komplett in Eigenregie abwickelten, erhielten sie nun mit einem neuen starken Partner an ihrer Seite tolle Unterstützung im Live-Bereich. Gemeinsam mit Global Concerts Touring und langjährigen Technikern aus deren Produktionsumfeld, arbeiten sie derzeit mit Hochdruck an einer aufwändigen Live-Show mit neuem Ton- und Lichtkonzept – größer und monströser als die Band bislang jemals auf Tournee hatte.

Die Pressekonferenz im ISS Dome gab einen Eindruck, in welcher Größenordnung sich die Tourneen der Band mittlerweile befinden.

Band: www.frei-wild.net

Label: www.rookiesandkings.com

Veranstalter: www.global-concerts.de