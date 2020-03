Frei.Wild zum Tag der Frau – Neues Video

Frei.Wild veröffentlichte heute zum Tag der Frau ein neues Video zu „Schrei auf, schrei laut“

Allen Frauen wünschen wir heute zum Tag der Frau nur das Beste! Genießt den heutigen Tag und lasst euch feiern, ihr habt es euch mehr als verdient! Und bleibt bitte weiterhin so wunderbar.

Wir möchten heute aber auch das neues Video zu unserem Song „Schrei auf, schrei laut“ präsentieren. Einige von euch werden sich vielleicht denken, dass es unpassend ist, genau am Tag der Frau ein Video zu einem Song über Vergewaltigung zu veröffentlichen. Nun, wir sehen das anders, denn bei all den Unmengen an Blumen und dem Hokuspokus um den Frauentag wird leider allzu oft vergessen, dass es immer noch viel zu viele Frauen gibt, die heute nichts zum Feiern haben. Frauen, die sich in ihren eigenen vier Wänden nicht wohl fühlen können, die in Angst leben müssen. Gewalt an Frauen ist immer noch ein riesengroßes Problem.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO schätzt, dass alleine in Deutschland eine Million Kinder sexuelle Gewalt erlebt haben bzw. erleben. Eine schwer zu begreifende Zahl.



Und so traurig es auch ist, verwundert hat es uns angesichts dieser erschreckend hohen Zahlen nicht, dass sich so viele von euch einen Song über dieses Thema gewünscht haben.

Wir wollten uns dieser schwierigen Aufgabe annehmen und haben „Schrei auf, schrei laut“ geschrieben. Mit Sicherheit kein leichtes Unterfangen, aber wir wollten den Song unbedingt auf “Rivalen und Rebellen” packen. Wir wissen auch, dass wir mit diesem Song das Problem nicht aus der Welt schaffen können. Leider.

Was wir aber vielleicht schaffen, ist es den Betroffenen Mut und Kraft zu schenken. Musik kann soviel Gutes bewirken, vielleicht bringt sie auch hier etwas Sonne und Licht in dunkle Täler der Tränen. Das hoffen wir wirklich sehr.



Abschließend nochmals allen Frauen alles Gute zum Tag der Frau, lasst euch feiern! Den Frauen, denen dieser Song aus der Seele spricht, wünschen wir viel Kraft und eine sonnige Zukunft! Eure Band Das Video