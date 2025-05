Freilicht-Familientheater: DER FROSCHKÖNIG – für kleine und große Kinder ab drei Jahren

Der märchenhafte Park des Hausmuseums Villa Freischütz in Meran wird im Juni erneut zum

Schauplatz einer fantasievollen Theaterproduktion des Theatervereins Praxenknecht EO. Am

Donnerstag, 5. Juni 2025, ab 17 Uhr, feiert das Freilicht-Familientheater „Der Froschkönig“ für kleine und

große Kinder ab drei Jahren, Premiere.

Bei der 9. Produktion des Theatervereins handelt es sich um die Neuinterpretation des

Märchenklassikers „Der Froschkönig“. Unter der Regie von Alexandra Wilke führt uns das

Schauspielensemble zu einem familiengeführten Hotelbetrieb, der inmitten der sommerlichen

Hitzewelle den Bau einer neuen Poollandschaft plant. Im Trubel der Vorbereitungen vergisst der

Vater sogar den Geburtstag der jüngsten Tochter.

Voller Tatendrang reißt das vernachlässigte, doch verwöhnte Mädchen schattenspendende Bäume aus, beauftragt den Gourmetkoch mit der

Zubereitung von Einhornbraten und verliert schließlich ihr Lieblingsspielzeug, eine goldene Kugel,

im vermüllten Brunnen. Dort begegnet ihr ein sprechender Frosch und die Geschichte nimmt eine

überraschende Wendung.

Es spielen: Bettina Mayrhofer und Oswald Waldner als Hoteliers, Theresa Prey und Julia Gamper

als ihre Töchter, Nathan Laimer als Frosch, Serafin Schaller als Koch, Loren Langebner als Kätzchen

und Schmetterling, Karmen Kammerlander als Touristin und Waldfee, Markus Westphal als Baum,

begleitet von Christian Schwarz als Hofkapellmeister Zupf (Live-Musik).

Zum kreativen Team zählen weiters: Hanna Ewerszumrode (Kostüme), Martin Demetz (Trailer),

Roland Pernter, Gert Reinstadler (Fotos), Thomas Nägele (Webseite) und Jean Jeau Hack

(Plakatmotiv);

Die Adaption des klassischen Märchens ist eine heitere und tiefgründige Stückentwicklung, die in

Zusammenarbeit mit dem Schauspiel-Ensemble entstanden ist. Mit vier unterhaltsamen Stationen,

liebevoll gestalteten Szenen, witzigen Charakteren und mitreißenden Liedern werden die

Theatergäste auf eine amüsante und doch nachdenkliche Reise hin zu Themen unserer Zeit

geführt.

Aufführungsort und -termine:

Meran – Park der Villa Freischütz

(Schönblickstraße 8 / Priamiweg 7)

Do. 05.06.25 – 17:00 (Premiere), Mo. 09.06.25 – 15:00, Mo. 09.06.25 – 17:00, Fr. 13.06.25 – 17:00,

Sa. 14.06.25 – 17:00, So. 15.06.25 – 11:00, Mi. 18.06.25 – 18:00, Fr. 20.06.25 – 18:00, Sa.

21.06.25 – 17:00, So. 22.06.25 – 11:00, Fr. 27.06.25 – 19:00, Sa. 28.06.25 – 17:00, So. 29.06.25 –

11:00;



Eintritt: 12,00 €

Spieldauer: ca. 60 Minuten



Aufgrund begrenzter Plätze bitten wir unsere Gäste, rechtzeitig zu reservieren:

www.praxenknecht.com

Fotos: Roland Pernter