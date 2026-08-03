Freiluft Theater in Tscherms : Zwei Zusatz-Termine für „Konrad oder das Kind aus der Konservenbüchse“

Aufgrund einer Regenwetter-Absage und der großen Nachfrage gibt es zwei Zusatz-Aufführungen:

📌 Dienstag, 11. August 2026

📌 Donnerstag, 13. August 2026

jeweils von 19:00 bis 20:00 Uhr

Freilufttheater im Kränzelgarten in Tscherms – „Konrad oder das Kind aus der Konservenbüchse“ von Christine Nöstlinger

Berti ist chaotisch und mag eigentlich keine Kinder – bis eines Tages der siebenjährige Konrad in einer Konservenbüchse vor ihrer Tür steht: höflich, ordentlich, brav. Doch die unheimlichen blauen Menschen aus der Konservenfabrik suchen bereits nach ihm …

📍 Treffpunkt: Kränzelhof Tscherms

👪 Alter: 6-99 Jahre

🎫 Ticketpreis: 14,00 € pro Person – Kinder unter 4 Jahren frei

💶 Bezahlung: Abendkassa – KEIN Bancomat vorhanden

🧺 Mitbringen: nach Möglichkeit ein Sitzkissen

🎟️ Online-Reservierung: freiluft.info/index.php/ticket

Bitte angeben: Termin, Vor- und Nachname, Handynummer, Personenanzahl

Bei schlechter Witterung:

Info ab 17 Uhr am Vorstellungstag auf Facebook, Instagram und freiluft.info