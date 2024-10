Freitag 11. Oktober 2024 – Landesweiter Probealarm, Zivilschutztag in Bozen

Rund um den Welttag der Katastrophenvorbeugung am 13. Oktober setzt die Agentur für Bevölkerungsschutz wichtige Akzente: Am Freitag, den 11. Oktober, findet der landesweite Zivilschutz-Probealarm statt, gefolgt vom Zivilschutztag am Samstag in Bozen mit einem Schwerpunkt auf Hochwasserprävention.

Landesweiter Zivilschutz-Probealarm am Freitag

Der Zivilschutz-Probealarm wird seit 1999 regelmäßig durchgeführt – zunächst alle vier Jahre, seit 2021 jährlich. In diesem Jahr erfolgt der Test bereits zum zehnten Mal. Am Freitag, kurz nach 10 Uhr, werden alle 570 Sirenen in Südtirol aktiviert. Der einminütige Heulton dient nicht nur dazu, technische Mängel aufzudecken, sondern auch, die Bevölkerung mit dem Alarmsignal und den zu ergreifenden Schutzmaßnahmen vertraut zu machen. Bei einem echten Zivilschutzalarm sollte umgehend ein Gebäude aufgesucht, Fenster und Türen geschlossen sowie Lüftungen abgeschaltet werden. Über Radio, Fernsehen und das Bürgernetz wird dann informiert.

„Das System zur Versendung von Push-Nachrichten über die Meteo-App wurde intensiv überarbeitet“, erklärt Klaus Unterweger, Direktor der Agentur für Bevölkerungsschutz. „Da die Umstellung jedoch noch nicht vollständig abgeschlossen ist, kann es weiterhin zu Ausfällen kommen. Der Probealarm dient auch dazu, die Qualität der Push-Meldungen zu überwachen.“

Zivilschutz-Alarm (Audio)

Play Stop X

Zivilschutztag am Samstag in Bozen

Am Samstag, den 12. Oktober, lädt die Agentur für Bevölkerungsschutz in Zusammenarbeit mit Freiwilligenorganisationen und Fachleuten zum Zivilschutztag auf den Waltherplatz in Bozen ein. Von 9 bis 17 Uhr erhalten Bürgerinnen und Bürger in gelben Zelten des nationalen Projekts „Io non rischio“ umfassende Informationen rund um das Thema Hochwasser: Wo befinden sich Gefahrenzonen? Welche Schutzbauten wurden errichtet? Welche Maßnahmen sind im Notfall zu ergreifen? Auch Organisationen wie das Weiße und das Rote Kreuz werden vor Ort Einblicke in ihre Arbeit geben.