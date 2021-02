Fruity Sessions sind mit „One More Move“ zurück

Ein „musikalischer, genreübergreifender Spielplatz“ so würden die zwei jungen Südtiroler Fabian

Pichler (25, aus Bozen) und Alex Richter aka. Mental (23, aus Brixen) ihr neues Projekt am ehesten

beschreiben.

Beide Musiker sind aktive Mitglieder in anderen Bands und Formationen. Fruity

Sessions soll für sie ein kleines, unverbindliches Nebenprojekt sein, ein Ort wo sie sich ohne

stilistische Vorgaben, Deadlines oder anderen externen Einflüssen musikalisch austoben können.

Entstanden wie so manch ein neues Projekt ist „Fruity Sessions“ kurz nach dem Lockdown 2020.

„Das grundlegende Konzept ist das Zusammenführen von Songwriting, Live Performance und

Studiotechnik“ In den nächsten Monaten werden regelmäßig Songs rauskommen, die die beiden

Musiker zusammen schreiben und dann Live im Studio performen.

Während der erste Song „Wannabe“ eine Performance zu Zweit war, gibt es bei der zweiten und

neuen Single „One More Move“ zum ersten Mal Gastmusiker und zwar keine Unbekannten. Mit

Lukas Pichler und Thomas Maniacco (Bass und Trompete, Backingvocals bei Shanti Powa), Roby

Nogler (Sounddesigner u.a Drummer bei Max von Milland) und Valentin Gasser (Jazzkomponist,

Saxophonist, Pianist) an den Keys haben sich die beiden ihr Dreamteam zusammengebaut. „Fruity

Sessions soll keine fixe Besetzung haben, teil des Konzeptes ist es, verschiedene Musiker und

Welten aufeinander treffen zu lassen. „Jeder Musiker hat seinen Stil und Art zu performen, wir

liefern zwar einen mehr oder weniger „fertigen“ Song als Grundgerüst, wollen aber jeden

Instrumentalisten Platz für seine eigene Interpretation lassen. Dadurch dass die Musiker aus

unterschiedlichen Musikalischen Ecken kommen und teilweise noch nie zusammen gespielt haben

war das Ergebnis umso interessanter.“ so Richter.



Stilistisch wollen wir uns nicht festlegen und müssen wir auch, das ist das Interessante an so

einem Projekt“ so Pichler. Während der Debut Song „Wannabe“ sich sehr in Richtung Indie/

Alternative/Pop bewegt, kommt in der neuen Single „One More Move“ deren Liebe zur Neo Soul,

Hip Hop und Jazz und Musik zum Vorschein. Das gesamte Projekt wird vom Kameramann Hannes

Lercher (24, Bozen) filmisch begleitet und in Szene gesetzt.

Live-Video

A Fruity Session Production, written and produced by Fabian Pichler and Alex Richter.

Performed by:

Alex Richter (Vocals)

Fabian Pichler (Guitar, Backing Vocals)

Roby Nogler (Drums)

Lukas Pichler (Bass)

Thomas Maniacco (Flugelhorn, Backing Vocals)

Valentin Gasser (Keys)

Recorded at Fabsque Studios

Mix: Claus Stecher (Cluzifer Mix)

Master: Eleven Mastering

Filmed and edited by Hannes Lercher

www.instagram.com/fruitysessions