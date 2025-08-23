FUNK TOWN OPEN AIR 2025 – Bruneck, 5. und 6. September 2025

FUNK TOWN OPEN AIR 2025 – Bruneck, Freitag 5. und Samstag 6. September 2025 – Ex Kasernenareal Bruneck – E. Federico

Bruneck wird wieder laut, Funk Town Open Air 2025 steht vor der Tür.

Nach der Premiere im vergangenen Jahr geht Funk Town in die zweite Runde – mit mehr Bands, mehr Menschen, mehr Musik.

Am 5. und 6. September 2025 öffnet sich das Gelände der ehemaligen Kaserne E. Federico in Bruneck erneut für zwei Tage alternative Musik, gelebte Gemeinschaft und jede Menge Sound.

„Funk Town ist kein Volksfest, kein Club, es ist live, echt, laut. Zwei Tage Musik, draußen, mit echten Bands, die nicht vom Band kommen. In der alten Kaserne in Bruneck, da, wo früher das Militär war, bauen wir die Bühne auf.“, so Thomas Pircher, Co Leitung.

Von Death Metal bis Calypso – ein Line up, das Grenzen sprengt

Was 2024 mit einem Mix aus lokalen Acts und Italo Funk Größen begann, geht 2025 noch kompromissloser weiter:

Metal Legenden Graveworm treffen auf Reggae Helden Mellow Mood, tropische Psychedeliker wie Los Muchos Gramos und wilde Newcomer wie BlindApex. Dazu Ska, Punk, Italo Disco, Calypso – Funk Town bleibt offen für Vielfalt und Überraschungen.



Ein Slot bleibt bewusst frei:

Die Wildcard gibt Musikerinnen und Musikern die Chance, sich mit einem Video zu bewerben – und die Community entscheidet auf Instagram, wer den Slot spielt. Wer die meisten Likes bekommt, steht auf unserer Bühne.

Die Bühne? Eine alte Kaserne

Die ehemalige Kaserne E. Federico ist der rohe Rahmen für Funk Town. Direkt an der Hauptstraße, gegenüber der Intercable Arena, liegt das Gelände versteckt und offen zugleich. Kein Glanz, sondern Geschichte. Keine Eventwiese, sondern ein Ort mit Charakter.

Mitten im Areal: eine grüne Wiese, umgeben von Bäumen und verlassenen Gebäuden. Unbekannt, aber zentral – nur zehn Minuten zu Fuß vom Bahnhof entfernt.

„Wir wollen Räume zurückerobern. Die Kaserne war einmal ein Ort des Ausschlusses, jetzt wird sie ein Ort der Begegnung“, sagt Andreas Sternbach, verantwortlich für die Logistik.

Seit Wochen sind die Makers im Einsatz. Freiwillige entstauben das Gelände, mähen Wiesen, ziehen Kabel, installieren Licht. Alles selbst gemacht, alles mit Herz.

Das Team, von alten Hasen bis jungen Machern

Hinter Funk Town steht eine Gruppe aus Festivalprofis, DIY Künstlerinnen und Künstlern, Nachwuchsaktivistinnen und Aktivisten. Menschen wie Thomas Pircher, Julia Fistill, Werner Huber, Andreas Sternbach – unterstützt von vielen aus der Szene: vom Schlossbergfestival bis Al Plan Folk.

„Funk Town ist unser Beitrag zu einer offenen, pulsierenden Kulturlandschaft. Wir glauben an das Miteinander – zwischen Menschen, Sounds und Ideen“, so Julia Fistill, Co Leitung.

Was erwartet das Publikum?

– Zwei Tage Musik auf zwei Bühnen

– Livebands und DJ Sets

– Gutes Essen, kalte Drinks, chillige Zonen

– Kunst, Licht, Nebel

– Und vor allem: echte Begegnung

„Einfach kommen, einfach sein – und erleben, wie Musik live nochmal ganz anders reinhaut.“ – Funk Town Makers

Funk Town ist mehr als Musik – es ist Haltung

Funk Town Open Air ist möglich durch den Einsatz von ARCI Diverkstatt APS, dem Brunecker Kulturverein, der Technik, Struktur, Know how und eine klare Vision bereitstellt:

– Solidarität: eine Gemeinschaft von Freiwilligen, die zusammen anpackt und Spaß hat

– Pluralismus: Zugang zur Kultur in all ihren Formen ermöglichen

– Spass: eine Gemeinschaft, die aus der Leidenschaft der Einzelnen wächst

Unser Claim:

„Musik ist kein Luxus, sie ist eine Form der Bürgerschaft.“

Line up Highlights 2025

Freitag, 05.09.2025

Main Stage

GRAVEWORM – Death Metal

HECKSPOILER – Prog Punk

CHASING RABBITS – Psychedelic Hard Rock

HEARTS APART – Punk Rock and Roll

BLINDAPEX – Psychedelic Rock

EST Stage

REVOLTEKK – Drum’n’Bass

S.P.E.C.K. – Experimental



Samstag, 06.09.2025

Main Stage

MELLOW MOOD – Reggae

SPAGHETTI CALYPSO – Calypso

THE FUNKIN’ MACHINE – Mediterranean Funk

LOS MUCHOS GRAMOS – Tropical

WILDCARD ACT – Surprise

EST Stage

S.P.E.C.K. – Experimental

VEZZ III – Nu Jazz

Marco Scratch Perri – Reggae Quer Beat

Mehr als Musik – das Rahmenprogramm

Funk Town ist Klang und Begegnung. Neben zwei Bühnen bietet das Areal auch Raum für Austausch, Bewegung und guten Geschmack.

Der Weltladen Bruneck „Twigga“ sorgt mit Fair Trade Kaffee und ausgewählten Snacks für eine bewusste Pause zwischendurch.Für alle mit Spiellaune organisiert afzack ein offenes Spikeball Turnier mitten im Gelände – unkompliziert, spontan, für alle offen. Zusätzlich bietet streetlife.bz direkt vor Ort Infos und Unterstützung rund um Nachtleben, Substanzen und safer partying.

Veranstalterinnen und Förderung

Funk Town wird organisiert von ARCI Diverkstatt APS, dem Brunecker Kulturverein, der seit über zehn Jahren soziale, politische und kulturelle Impulse in Südtirol setzt.

Unterstützt von der Region Trentino Südtirol, der Südtiroler Landesregierung – Abteilung Deutsche Kultur, der Gemeinde Bruneck, sowie zahlreichen Partnerinnen und Partnern, Sponsorinnen und Sponsoren.

Funk Town Open Air 2025 – Tickets

FUNK TOWN OPEN AIR 2025 – Brunico, 5 e 6 settembre 2025 – Ex areale della Caserma E. Federico – Brunico

Brunico torna a far rumore: Funk Town Open Air 2025 è alle porte!

Dopo il debutto dell’anno scorso, Funk Town torna con la seconda edizione – con più band, più persone, più musica.

Il 5 e 6 settembre 2025, l’areale dell’ex caserma E. Federico a Brunico riapre per due giorni di musica alternativa, comunità viva e tanto, tantissimo sound.

“Funk Town non è una festa paesana, non è un club. È live, autentica, rumorosa. Due giorni di musica all’aperto, con vere band e musica dal vivo. All’ex caserma di Brunico, dove un tempo c’era l’esercito, lì costruiamo il nostro palco.”

– Thomas Pircher, co-direzione

Dal Death Metal al Calypso – una line up che rompe gli schemi

Quello che nel 2024 è iniziato con un mix di artisti locali e grandi nomi dell’Italo Funk, nel 2025 diventa ancora più radicale:

Le leggende del metal Graveworm incontrano gli storici del reggae Mellow Mood, i tropicali psichedelici Los Muchos Gramos e nuovi talenti scatenati come BlindApex.

In più: ska, punk, italo disco, calypso – Funk Town resta aperto alla diversità e alle sorprese.

Uno slot resta volutamente libero:

La Wildcard dà l’opportunità a musiciste e musicisti di candidarsi con un video – e sarà la community su Instagram a decidere chi salirà sul palco! Chi riceve più like, si esibirà sul nostro palco.

Il palco? Una vecchia caserma

L’ex caserma E. Federico è il contenitore grezzo di Funk Town.

Direttamente sulla strada principale, di fronte all’Intercable Arena, il luogo è nascosto e aperto allo stesso tempo. Niente lustrini, niente confezione per eventi – ma un luogo con carattere, con storia.

Nel cuore dell’areale un prato verde circondato da alberi e edifici abbandonati. Sconosciuto, ma centrale – a soli dieci minuti a piedi dalla stazione.

“Vogliamo riconquistare spazi. La caserma era un luogo di esclusione, ora diventa un luogo di incontro.”

– Andreas Sternbach, responsabile logistica

Da settimane i makers sono al lavoro. Volontari e volontarie puliscono l’area, tagliano l’erba, stendono cavi, installano le luci. Tutto autoprodotto, tutto fatto con il cuore.

Il team – dai veterani ai giovani creativi

Dietro Funk Town c’è un collettivo di professionisti dei festival, artisti e artiste, giovani attivisti e attiviste.

Persone come Thomas Pircher, Julia Fistill, Werner Huber, Andreas Sternbach – supportati da realtà della scena come lo Schlossbergfestival o Al Plan Folk.

“Funk Town è il nostro contributo a un panorama culturale aperto e pulsante. Crediamo nella connessione – tra persone, suoni e idee.”

– Julia Fistill, co-direzione

Cosa aspetta al pubblico?

Due giorni di musica su due palchi

Band dal vivo e DJ set

Cibo buono, drink freschi, zone relax

Arte, luci, nebbia scenica

E soprattutto: incontri autentici

“Basta venire, esserci – e vivere la musica dal vivo, che colpisce in un modo tutto diverso.”

– Funk Town Makers

Funk Town è più della musica – è un’attitudine

Funk Town Open Air è possibile grazie all’impegno di ARCI Diverkstatt APS, l’associazione culturale di Brunico che fornisce tecnica, struttura, know-how e una visione chiara:

Solidarietà: una comunità di volontari che lavora insieme e si diverte

Pluralismo: accesso alla cultura in tutte le sue forme

Divertimento: una comunità che nasce dalla passione dei singoli





Il nostro motto:

“La musica non è un lusso, è una forma di cittadinanza.”

Line up Highlights 2025

Venerdì 5 settembre 2025

Main Stage

GRAVEWORM – Death Metal

HECKSPOILER – Prog Punk

CHASING RABBITS – Psychedelic Hard Rock

HEARTS APART – Punk Rock and Roll

BLINDAPEX – Psychedelic Rock



EST Stage

REVOLTEKK – Drum’n’Bass

S.P.E.C.K. – Experimental





Sabato 6 settembre 2025

Main Stage

MELLOW MOOD – Reggae

SPAGHETTI CALYPSO – Calypso

THE FUNKIN’ MACHINE – Mediterranean Funk

LOS MUCHOS GRAMOS – Tropical

WILDCARD ACT – Sorpresa



EST Stage

S.P.E.C.K. – Experimental

VEZZ III – Nu Jazz

MARCO SCRATCH PERRI – Reggae Quer Beat

Oltre la musica – il programma collaterale

Funk Town è suono e incontro.

Oltre ai due palchi, l’area offre spazi per lo scambio, il movimento e il buon gusto. Il Weltladen Twigga di Brunico propone caffè equo e solidale e snack selezionati per una pausa consapevole. L’associazione Afzack organizza un torneo libero di Spikeball, aperto a tutti, spontaneo e informale. Streetlife.bz è presente sul posto con informazioni e supporto su nightlife, sostanze e safer partying.

Organizzazione e supporto

Funk Town è organizzato da ARCI Diverkstatt APS, l’associazione culturale di Brunico che da oltre dieci anni propone impulsi sociali, politici e culturali in Alto Adige. Fondamentale il sostegno della Regione Trentino-Alto Adige, della Provincia Autonoma di Bolzano – Ripartizione Cultura Tedesca, del Comune di Brunico e dei numerosi partner, sponsor e sostenitori.



Funk Town Open Air 2025 – Buy Tickets