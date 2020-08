Funkwellen bedeuten nach wie vor die Brücke zur Welt – auch in Corona-Zeiten

Wir lesen es täglich in den News. Die Corona-Krise hat viele Verlierer,

aber auch so manche Gewinner. Neben den Herstellern von Video-Konferenz-Tools

sind das auch die Funkamateure. Mehr als 70000 von Ihnen gibt es in Deutschland,

weltweit fast 2 Millionen.

Die Funkwellen bedeuten nach wie vor die Brücke zur Welt und gerade in

Corona-Zeiten besinnen sich viele dieses spannenden Hobbys, das keine

Ansteckungsgefahr mit Viren kennt.

Na ja, nicht ganz, denn ansteckend ist das Funk-Hobby auf eine andere Weise, nämlich geistig.

Hören Sie heute ein Radio-Feature über das, was die weltweite Gemeinschaft

der Funkamateure so eigentlich ausmacht.

Sendetermin: Sonntag, 9. August 2020 – 14:00 Uhr – Radio Sonnenschein

Viel Spass beim Zuhören wünscht Walter Wiedenhofer (IW3BFW) 73!

Zur Webseite von Radio DARC

Zur Webseite vom drc.bz

Seit März 2015 sendet RADIO DARC seine Hauptsendung sonntags ab 11 Uhr MESZ (09:00 UTC) auf 6070 kHz AM im 49-m-Rundfunkband (für DL) und auf 7440 kHz AM im 41-m-Rundfunkband (für Europa)