Gangsterbraut – Die leise Zeit – Weihnachtssong – Video

Die Band Gangsterbraut aus Südtirol – Italien veröffentlichte am 01.12.2022 ihren neuen Weihnachtssong

“Die leise Zeit” auf allen gängigen Streaming- Plattformen.



So ruhig und mit wenigen Instrumenten wie dieses Weihnachtslied auch gespielt

ist, so einfach ist auch die Botschaft, die der Text vermitteln will.

Dass man nicht jedem Trend hinterherrennen, Kaufrausch und Weihnachtsstress

nicht zwangsläufig mitmachen muss.

Das Lied will uns daran erinnern, warum wir Weihnachten feiern, das Fest der

Besinnung und der Hoffnung.

Jemand ist geboren, der uns vor der Dunkelheit befreit, der das Licht zu uns trägt

und uns vereint.

Zugleich wird auch vermittelt, dass die kalte Jahreszeit nicht leblos ist

Was gibt es Schöneres, wenn Schnee fällt, der alles zudeckt und wir einen Gang

herunterschalten können.

Dann kann auch Sankt Nikolaus die Rentiere einspannen und seine Runden

drehen.

In diesem Sinne, Frohe Weihnachten und wir hoffen, dass euch unser Lied gefällt!



