Geh-mit-Deiner-Zimmerpflanze-spazieren-Tag – National Take Your Houseplants For A Walk Day – Fotos – Video

Geh-mit-Deiner-Zimmerpflanze-spazieren-Tag – National Take Your Houseplants For A Walk Day

Daniel und Manuel haben den gestrigen US-amerkanischen Feiertag „Geh-mit-Deiner-Zimmerpflanze-spazieren-Tag – National Take Your Houseplants For A Walk Day“ zum Anlass genommen unseren Kaktus alias „stummer JüRgen“ ein bisschen von unserem Sonnenscheinland zu zeigen.

Dabei besuchte er Stammhörer der Obst und Gemüsebotique in Obermais, sowie den Pizzaiolo der Lanarena aber auch die Botanischen Gärten von Schloss Trautmannsdorf wo unser Jürgen die Hauptatraktion war. Anschließend ging es zu einem Cafe in die Gaudibar in die Gaulschlucht, Eisessen mit dem Gutschein der Sunshine Eiszeit und der krönende Abschluss war das Pizzaessen in der Lanarena.

Der genaue Ablauf:

1) Daniel fährt los!

2) Besuch bei Obst und Gemüse Botique Obermais in Meran

3) Besuch bei Trautmannsdorf

4) Besuch im Cafe in der Gaudibar bei Florian und Jux Team

5) Besuch bei Patenonkel MANUEL

6) Pizzaessen in Lanarena

7) Eisessen beim Sader

8) und wieder zurück ins Sonnenschein-Studio