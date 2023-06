Gemeinde Lana dankt Schülerlotsen für ihren unermüdlichen Einsatz

Im Bild (vlnr): Lotse Klotz Herbert, Lotse Maier Ivo, Lotse Ebnicher Franz, Referent für Mobilität Jürgen Zöggeler, Lotsin Angerer Fanny, Lotsin Karnutsch Paula, Polizeimeister Stellvertreter Sandro Gaio, Lotse Heel Norbert, Lotse Tschorn Dieter. (Lotse Karnutsch Erich fehlt auf dem Foto)

Es ist in Lana ein jährlicher Brauch, den Schülerlotsen für ihren unermüdlichen und für die Gemeinde, die Schule sowie den Familien, sehr wertvollen Dienst zu danken.

Referent für Mobilität Jürgen Zöggeler sowie Polizeimeister Stellvertreter Sandro Gaio, der jedes Jahr die Koordination der Schülerlotsen übernimmt und die Einsatzbereich abstimmt, trafen sich mit den diesjährigen Schülerlotsen bei der Knabenschule.

Seit über 20 Jahren kann die Gemeinde Lana, dank der hilfsbereiten Senioren, diesen überaus wertvollen Dienst anbieten. Die Lotsen sorgen für mehr Sicherheit am Schulweg und das wiederum ist ein wichtiger Aspekt für Eltern. Denn wissend, dass ihre Kinder an den Straßenübergängen einen Beistand haben, der den Schulweg sicherer macht, ist für viele grundlegend, um Kinder überhaupt erst diesen ersten Schritt in die Selbstständigkeit, alleine meistern zu lassen. Es ist außerdem besser für die Umwelt, wenn Kinder nicht mit dem Auto in die Schule gefahren werden, sondern zu Fuß, mit dem Roller oder dem Fahrrad unterwegs sind.

Die Senioren, die sich zu diesem Dienst bereiterklären, sind aktiv am Dorfleben beteiligt und ihr Dienst wird von allen Seiten wertgeschätzt. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass sich jemand der sich bereits in Rente befindet, das ganze Schuljahr hindurch, bei jeder Wetterlage, dazu verpflichtet für die Kinder da zu sein. Und dafür möchte die Gemeinde Lana ihren herzlichsten Dank aussprechen.

Die Gemeinde und der Grundschulsprengels möchten ihnen allen einen herzlichen Dank auszusprechen!