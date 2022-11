Gemeinde Lana erhält Auszeichnung für vorbildliche Klimapolitik

Im Rahmen des Programms #KlimaGemeinde haben wir im vergangenen Jahr ein weiteres Audit der KlimaHaus Agentur durchlaufen. Vor kurzem hat die feierliche Verleihung der Rezertifizierung für das bestandene Audit im NOI Techpark stattgefunden. Bürgermeister Harald Stauder (im Bild) hat die Auszeichnung gemeinsam mit der Lananer KlimaGemeinde Beraterin Irene Senfter den Preis von Flavio Ruffini, dem Direktor der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz, entgegengenommen. #klimagemeindelana #rezertifizierung

Comune di Lana riceve premio per la sua politica climatica

L’anno scorso siamo stati sottoposto a un altro audit da parte dell’Agenzia CasaClima nell’ambito del programma ComuneClima. Recentemente, presso il NOI TechPark di Bolzano, si è svolta la cerimonia di consegna della re-certificazione per l’audit superato. Il sindaco Harald Stauder (nella foto) ha ricevuto il premio insieme alla consulente ComuneClima Irene Senfter da Flavio Ruffini, direttore dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la protezione del clima.