vl.: Mobilitätsressortchef Martin Vallazza und Green-Mobility-Bereichsleiter Harald Reiterer und Landtagsabgeordneter Harald Stauder freuten sich mit den Gewinnern des Südtiroler Mobilitätspreises 2024: Valentina Andreis (Lana), Jürgen Zöggeler (Lana), Helmut Taber (Bürgermeister Lana), Philip Mödinger (Durst), Alexander Alber, Vanessa Thurner (Lana), Petra Öhler und Astrid Schweiggl (Raiffeisenverband Südtirol Genossenschaft) sowie (vorne von links) Roland Furgler (Obmann) und Samuel Oberegger von der Bürgerkapelle Gries. (Foto: LPA/Ivan Brentegani)

Gemeinde Lana gewinnt Südtiroler Mobilitätspreis 2024

Die Gemeinde Lana wurde mit dem Mobilitätspreis 2024 für das Projekt „Lana moves local“ ausgezeichnet. Ziel des Projekts ist es, die lokale Wirtschaft und nachhaltige Mobilität durch vielfältige Maßnahmen zu fördern. Dazu gehören Fahrrad-Events, Verkehrserziehung in Schulen, die Aktion „Ebike2work“ sowie der Ausbau von E-Ladestationen. Auch die Verkehrs- und Infrastruktureinrichtungen in Lana werden kontinuierlich verbessert. Bürgermeister Helmut Taber nahm am 2. Oktober den Siegerscheck in Höhe von 6.000 Euro entgegen.

Der zweite Platz ging an die Durst Group für das Projekt „Durst Gruppe – Mobilitätskonzept“, das für seine nachhaltigen Mobilitätsansätze mit 2.000 Euro prämiert wurde. Den dritten Platz belegte der Raiffeisenverband Südtirol mit der Initiative „EcoMove: Gemeinsam zu grüner Mobilität“, die mit 1.000 Euro belohnt wurde.

Einen Sonderpreis der Jury, dotiert mit 1.000 Euro, erhielt die Bürgerkapelle Gries für ihre Initiative „Klingender Zug“. Die Kapelle reiste im Oktober 2023 zum Meraner Traubenfest per Zug und gab auf der Rückfahrt ein musikalisches Ständchen.

Martin Vallazza, Direktor des Ressorts für Mobilität, betonte bei der Preisverleihung, dass die Mobilität der Zukunft nachhaltige Lösungen erfordert. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Mobilitätspreises hätten gezeigt, wie man Mobilität neu denken könne. Gemeinsam mit Harald Reiterer, Bereichsleiter Green Mobility bei der STA – Südtiroler Transportstrukturen AG, übergab er die Preise.

Der Mobilitätspreis wurde auf Vorschlag des Südtiroler Landtages ins Leben gerufen und heuer zum achten Mal verliehen. Mit dem Preis soll die Entwicklung innovativer Ideen für nachhaltige Mobilität gefördert werden. Insgesamt 25 Projekte wurden in diesem Jahr bis Ende Juli eingereicht.