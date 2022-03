Gemeinde Lana sucht freiwillige Helfer für ukrainische Flüchtlinge – Podcast

Knapp drei Millionen Menschen aus der Ukraine sind nach heutigem (15.03.2022) Stand

mittlerweile auf der Flucht vor dem Krieg in ihrem Land.

In den europäischen Ländern finden sie Schutz, auch Südtirol heißt sie willkommen.

In den Gemeinden des Landes rüstet man sich seit Tagen, um den Menschen zu helfen und ihnen

das Einleben leicht zu machen – sei es durch Unterkünfte, Lebensmittel, Kleidung etc. – und das

mit tatkräftiger Unterstützung der hiesigen Bevölkerung.

Die Gemeinde Lana sucht aktuell noch dringend Freiwillige, die den Geflohenen dabei helfen, sich

in der ersten Zeit zurechtzufinden. Wie diese Hilfe genau aussieht und wo man sich darüber

hinaus ebenfalls in der Marktgemeinde unterstützend einbringen kann, darüber hat sich Barbara

Bonmann mit dem Bürgermeister Harald Stauder unterhalten.

Nachhören kann man das Interview hier im Podcast:

Play Stop Popout X

Wer also helfen möchte und kann, melde dich bitte unter den email-Adressen

harald.stauder@gemeinde.lana.bz.it

oder

verena.schnitzer@gemeinde.lana.bz.it

Ein großes Dankeschön an alle, die den aus Krieg und Leid geflohenen Menschen – überwiegend

Frauen und Kindern – zur Seite stehen, helfen und unterstützen.