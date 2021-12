Gemeinde Lana vom Südtiroler Jugendring mit dem Preis „S’junge Ehrenamt“ ausgezeichnet

Der Südtiroler Jugendring (SJR) hat heuer zum sechsten Mal den Gemeindenehrenamtspreis vergeben – an die Gemeinde, die das „junge Ehrenamt“ besonders stark unterstützt. Lana ist der glückliche Gewinner.

Zum sechsten Mal wird die Gemeinde, die das „junge Ehrenamt“ auf besondere Art und Weise unterstützt, ausgezeichnet. Lana ist die Gemeinde, der diese Ehrung zuteilwird. Sie erhält den Ehrenamtspreis „`s junge Ehrenamt“ für die Gemeinden Südtirols, den der Südtiroler Jugendring (SJR) ins Leben gerufen hat.

„Mit dem Preis wollen wir die wertvolle Arbeit der prämierten Gemeinde einer breiten Öffentlichkeit bekannt machen – einerseits, um die Leistung anzuerkennen und die Gemeinde zu motivieren, dies auch weiterhin zu tun. Andererseits, um anderen Gemeinden Möglichkeiten für gelungene Unterstützung des jungen Ehrenamts vor Ort aufzeigen zu können“ erklärte Tanja Rainer die Beweggründe im Rahmen einer Pressekonferenz.

Der Gemeindenehrenamtspreis ist eine Initiative des Südtiroler Jugendrings, die von der Landesregierung und dem Gemeindenverband mitgetragen und von der Stiftung Südtiroler Sparkasse unterstützt wird. Der Preis wird jährlich vergeben, allerdings können die Gemeinden nur einmal alle drei Jahre am Wettbewerb teilnehmen. 2021 konnten sich die Gemeinden mit mehr als 5.000 Einwohner*innen bewerben.

Die Jury – bestehend aus Landesrat Philipp Achammer, Andreas Schatzer, Präsident des Südtiroler Gemeindenverbandes, Reinhold Marsoner, Verwaltungsratsmitglied der Stiftung Südtiroler Sparkasse, Tanja Rainer, SJR-Vorsitzende, und Kevin Gruber, Vertreter der Mitgliedsorganisationen des SJR, – erklärte einstimmig die Gemeinde Lana zur Siegerin.

„Die Gemeinde Lana überzeugte vor allem dadurch, dass die überwiegende Mehrheit der ehrenamtlichen Vereinsvorsitzenden angab, dass die Ehrenamtsfreundlichkeit der Gemeinde ‚hoch‘ ist. Positiv aufgefallen ist des Weiteren die aktive Unterstützung der Vernetzung der Vereine sowie die Einladung der Kinder- und Jugendvereine zu Gemeindeveranstaltungen und die Einbindung in dieselben.

Zudem hat die Gemeinde im Zusammenhang mit der Corona-Krise das junge Ehrenamt finanziell und auch auf sozialer Ebene unterstützt. Positiv aufgefallen sind des Weiteren die kreativen Ideen der Gemeinde, so etwa die Verleihung eines Ehrenzeichens für junge Ehrenamtliche oder der gemeinsame Austausch mit jungen Partnerstädten. Nicht zuletzt ist es gerade für städtische Gemeinden nicht ganz leicht, sich für das junge Ehrenamt einzusetzen – und Lana ist dieses sehr gut gelungen“ so die Begründung der Jury.

Tanja Rainer überreichte Bürgermeister Harald Stauder sowie Anna Holzner, Gemeindejugendreferentin, im Rahmen der Pressekonferenz den Preis: Einen Scheck – gestiftet von der Stiftung Südtiroler Sparkasse – in der Höhe von 2.000 Euro, zweckgebunden für das „junge Ehrenamt“ der Gemeinde. Außerdem erhielt die Gemeinde ein Banner für die Gemeindeeinfahrt, das informiert, dass die Gemeinde Träger dieses Preises ist, sowie einen Pokal. Zudem bekommen die jungen Ehrenamtlichen der Gemeinde die Möglichkeit, kostenlos an einer Ausbildung des SJR teilzunehmen.

Landesrat Philipp Achammer und Andreas Schatzer dankten dem SJR für diese Initiative und betonten, wie wichtig solche Initiativen für Südtirol und seine Gemeinden sind. Beide hoffen nun auf die Vorbildwirkung der Siegergemeinde auf andere Gemeinden.



Der Südtiroler Jugendring (SJR)

Der Südtiroler Jugendring (SJR) ist die Dachorganisation der Kinder- und Jugendorganisationen Südtirols und fördert das Ehrenamt und die Sozialisierung von Kindern und Jugendlichen, sensibilisiert für kinder- und jugendrelevante Themen, fördert und fordert Kinder- und Jugendpartizipation, fördert demokratische Prozesse, unterstützt kulturelle Vielfalt, setzt sich im Sinne der Qualitätsentwicklung für die Entwicklung seiner Mitgliedsorganisationen ein, strebt Kooperationen an und bietet Jugendberatung, bekannt unter „Young+Direct“, an. Ihm gehören zurzeit 15 Mitgliedsorganisationen an, und er vertritt ca. 59.000 Mitglieder.

Der SJR versteht sich als lernende Organisation, die sich laufend weiterentwickelt, Impulsgeber für erforderliche Entwicklungen in der Gesellschaft, Kompetenzzentrum für Partizipation, Sprachrohr für die Anliegen und die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen, das umfassende und verbindende System für eigenständige Mitgliedsorganisationen, die sich verbindlich der Arbeit für Kinder und Jugendliche verschrieben haben und Brückenbauer zwischen den Generationen, den Sprach- und Volksgruppen, den Kulturen und Religionen und zwischen den öffentlichen Institutionen und der Gesellschaft. Er startet gesellschaftspolitische Initiativen und ist politischer Ansprechpartner zu Jugendfragen. Er agiert dabei stets parteipolitisch unabhängig.

È stato aggiudicato il premio al volontariato per i comuni

Il Südtiroler Jugendring (SJR) consegna per la sesta volta il premio al volontariato giovanile “‘s junge Ehrenamt” al comune che si è contraddistinto nel sostenere il volontariato giovanile.

Lana è il felice vincitore.

Per la sesta volta viene premiato il comune che si è impegnato in particolar modo nel sostenere il volontariato giovanile. Lana è il comune al quale viene consegnato questo onore. Ottiene il premio al volontariato giovanile “ ‘s junge Ehrenamt” dedicato ai comuni altoatesini, che è stato istituito dalla federazione giovanile SJR. “Con questo premio vogliamo far conoscere il prezioso lavoro del comune premiato ad un vasto pubblico – da un lato per riconoscere i risultati raggiunti e motivare il comune a continuare a farlo. D’altra parte, per poter mostrare ad altri comuni possibili forme e iniziative per il sostegno del volontariato giovanile efficienti a livello locale,” afferma Tanja Rainer, la presidente del SJR, nel contesto della conferenza stampa.

Il premio al volontariato è una iniziativa della Federazione giovanile-Südtiroler Jugendring (SJR) condivisa dalla Giunta Provinciale e dal Consorzio dei comuni, sostenuta dalla Fondazione della Cassa di Risparmio dell’Alto Adige. Il premio viene consegnato ogni anno, ma i comuni possono partecipare al concorso solo una volta ogni tre anni. Nel 2021 hanno potuto partecipare i comuni con oltre 5.000 abitanti. Il prossimo anno potranno partecipare i comuni fino a 2.000 abitanti.

La giuria, composta dall’Assessore Provinciale Philipp Achammer, da Andreas Schatzer, presidente del consorzio dei comuni altoatesini, da Reinhold Marsoner, del direttivo della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, da Tanja Rainer, presidente del SJR, e da Kevin Gruber in rappresentanza delle organizzazioni membri del SJR – ha deciso all’unanimità che Lana è il comune che merita il premio.

“Il comune di Lana ha ricevuto questo riconoscimento, soprattutto perché la maggior parte dei presidenti delle associazioni ha ritenuto che il comune abbia agito in maniera propositiva rispetto al volontariato. Inoltre è stato accolto con piacere il sostegno alla creazione di una rete tra le associazioni ed è stata apprezzata l’inclusione delle associazioni giovanili nelle manifestazioni comunali. Nel periodo dell’emergenza covid19 il volontariato giovanile è stato sostenuto sia sul piano finanziario che su quello sociale. Sono piaciute inoltre le idee creative del comune, come la consegna di un’onorificenza ai giovani volontari e lo scambio intercorso con le città gemellate. Nonostante sia difficile promuovere il volontariato giovanile nelle realtà cittadine, il comune di Lana è riuscito in maniera egregia nell’intento” così le motivazioni della giuria.

Tanja Rainer, nel contesto della conferenza stampa ha consegnato il premio al sindaco Harald Stauder e ad Anna Holzner, Consigliere comunale alle politiche giovanili. Si tratta di un assegno – donato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano – del valore di 2.000 euro, da utilizzare per il sostegno del volontariato giovanile del comune. Inoltre il comune riceverà un banner da posizionare all’ingresso del comune che ricorda che il comune è stato premiato per il sostegno al volontariato giovanile e i giovani del comune che sono impegnati nel volontariato potranno partecipare gratuitamente ad una delle formazioni offerte dal SJR.

L’Assessore provinciale Philipp Achammer e il Presidente del Consorzio dei Comuni Andreas Schatzer hanno ringraziato la federazione SJR per l’iniziativa e hanno ribadito l’importanza del volontariato giovanile. L’augurio è che altri comuni altoatesini prendano esempio dal comune vincente.

Südtiroler Jugendring (SJR)

Il Südtiroler Jugendring (SJR) è la federazione delle associazioni giovanili in Alto Adige e promuove il volontariato e la socializzazione dei bambini e dei giovani, sensibilizza su questioni rilevanti concernenti i bambini egli adolescenti, promuove la partecipazione di bambini e adolescenti, promuove i processi democratici, sostiene la diversità culturale, è impegnato nello sviluppo delle organizzazioni associate in termini di sviluppo di qualità, si impegna per la cooperazione e gestisce la consulenza giovani “Young+Direct”. Attualmente sono 15 le organizzazioni che compongono il SJR con circa 51.000 associati.

Il SJR si considera un’organizzazione che apprende e che è in continua evoluzione, una forza trainante per gli sviluppi necessari nella società, un centro di competenza per la partecipazione, portavoce delle preoccupazioni e dei bisogni di bambini e adolescenti, un sistema includente e di collegamento per le organizzazioni associate indipendenti, che si sono dedicate in modo vincolante a lavorare per i bambini e i giovani, costruttore di ponti tra le generazioni, tra lingue e gruppi etnici, tra culture e religioni e tra le istituzioni pubbliche e la società. Si è fatto promotore di molte iniziative di politica sociale ed è referente politico a livello provinciale delle questioni inerenti il mondo giovanile. Il suo operato è indipendente dai partiti politici.