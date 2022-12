Gemeinde Meran: Aktion Heizungscheck

Die Stadtgemeinde Meran unterstützt die Bürger*innen bei der Suche nach dem Einsparpotential ihrer Heizanlage und bietet in diesem Zuge die Möglichkeit, einen Heizungscheck zu einem reduzierten Kostenpunkt in Anspruch zu nehmen.

Nicht nur Wände, Fenster und Dächer verlieren Energie. Auch in der Heizanlage steckt ein nicht zu unterschätzendes Einsparpotential. Im Schnitt ist nur jede 10. Heizanlage auf dem aktuellen Stand der Technik. Dies betrifft sowohl den Bereich der Wärmeerzeugung, also den Heizkessel, als auch jenen der Wärmeübergabe. Die benötigte Wärmeenergie wird bei zahlreichen Heizkesseln mit hohem Brennstoffverbrauch erzeugt und führt somit zu unnötigen Mehrkosten. Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass fast in jeder Heizanlage rund 30% Einsparung schlummern.

Auch im Bereich der Wärmeübergabe sind meist große Defizite zu finden, welche zu erhöhten Energieverbräuchen führen. In vielen Fällen sind überalterte langsam reagierende Thermostate, stromfressende Heizungspumpen und hydraulisch nicht abgeglichene Systeme die Ursache.

Vor dem Hintergrund hoher Energiekosten und der Umweltbelastung durch die verschiedenen Emissionen ist es höchste Zeit zu handeln. Ein erster Schritt in diese Richtung ist die Durchführung eines Heizungs-Checks.

Energetische Schwachstellen aufdecken

Der Heizungscheck stellt eine einfache, schnelle und aufschlussreiche Möglichkeit dar, um die energetischen Schwachstellen des gesamten Heizsystems aufzudecken. Die einzelnen Komponenten der Heizanlage (Wärmeerzeugung, -verteilung und –übergabe) werden dabei anhand verschiedener Messungen und einer visuellen Begutachtung hinsichtlich ihrer energetischen Qualität mit Punkten bewertet. Ein schriftlicher Kurzbericht und eine abschließende Beratung (max. 0,5 Stunde online oder telefonisch) ermöglichen es, weitere Informationen rund um die Einsparmöglichkeiten einer Heizanlage und aktuelle Förderungen und Steuerabzüge für einen eventuellen Heizanlagenaustausch in Erfahrung zu bringen.

Heizungs-Check um nur 145 Euro

– Die Aktion richtet sich ausschließlich an die Bürger*innen von Meran;

– Die Kontrollen können für 20 Heizungsanlagen einzelner Wohngebäude (Gas-, Öl- oder Fernwärmenetz) durchgeführt werden, wobei für die Einschreibungen die chronologische Reihenfolge der Anträge beachtet wird;

– Die Kontrollen werden zwischen Februar und März 2023 durchgeführt, die Berichte hingegen bis Frühjahr 2023 vorgelegt.

Sofort anmelden und diese einmalige Gelegenheit nutzen

Wer seine Heizanlage einem Check unterziehen möchte, hat die Möglichkeit sich ab sofort in der Gemeinde Meran mittels e-mail unter federica.ramon@gemeinde.meran.bz.it anzumelden.

Das ausgefüllte Formular inklusive Überweisungsbeleg kann dann direkt an federica.ramon@gemeinde.meran.bz.it geschickt werden.

Weitere Infos rund um den Heizungscheck können auch unter der Rufnummer +39 0473 427820 eingeholt werden.