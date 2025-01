Gemeinden rüsten sich: Meran überarbeitet Katastrophenschutzplan

Am Mittwoch 29. Januar 2025 nahmen die Mitglieder der Meraner Gemeindeleitstelle für Zivilschutz in der Feuerwehrhalle in der Leopardistraße an einer Informationsveranstaltung über die Weiterentwicklung der Zivilschutzplanung in Südtirol teil.

Im Rahmen des Treffens, bei dem auch Bürgermeister Dario Dal Medico und der Leiter der Abteilung Ortspolizei und Zivilschutz, Alessandro De Paoli, mit dabei waren, erläuterte der Inhaber des Planungsbüros Securplan, Toni Gögele, die wichtigen Neuerungen des kürzlich überarbeiteten Landeszivilschutzplans (LZSP). Ein besonderer Schwerpunkt lag auf dem Thema des X-RISK-CC, das heißt der Anpassung an extreme Wetterereignisse und der mit dem Klimawandel verbundenen Risiken.

In diesem Zusammenhang wurde auch das neue Landeswarnsystem für Naturgefahren erörtert, wobei mögliche Szenarien sowie Prioritäten und Kommunikationsmethoden für ein effizientes Interventionsmanagement dargestellt wurden. „Das informative Treffen“, so Bürgermeister Dal Medico, “war sehr nützlich und wird uns auch bei der Anpassung unseres Gemeindezivilschutzplans helfen. Dieser wird ein integraler Bestandteil des Landeszivilschutzplans sein und soll demnächst dem Gemeinderat vorgelegt werden“.