v.l.: Karl Tratter, Ernst Winkler, Markus Kofler, Sandra Moszner, Rosa Pfattner, Fabian Schwarz, Valentina Andreis, Klaus Metz

Gemeindesozialausschuss Lana setzt klare soziale Schwerpunkte

Der Gemeindesozialausschuss Lana der Südtiroler Volkspartei hat sich zur jährlichen Klausur getroffen. Unter der Moderation von Gerlinde Haller standen zentrale sozialpolitische Themen im Fokus, die für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Lana von großer Bedeutung sind. Besonders geprägt wurde die Klausur vom Gemeindeentwicklungsplan, der 2026 in Lana verabschiedet wird und die nächsten zehn Jahre der Gemeinde wesentlich beeinflussen wird.

Im Rahmen der intensiven Diskussionen kristallisierten sich zwei Hauptthemen heraus, die in den kommenden Jahren besonders im Mittelpunkt stehen müssen: „Bildung und Betreuung“ sowie „leistbares Wohnen“. Diese Themen betreffen breite Bevölkerungsschichten und sind entscheidend für die soziale Entwicklung der Gemeinde.

Der GSA Lana wird sich im Zuge der SVP-Klausur Anfang April dafür einsetzen, dass diese beiden Bereiche einen zentralen Stellenwert in der politischen Agenda einnehmen. Ziel ist es, dass die Gemeinde Lana in den nächsten Jahren intensiv an Lösungen für diese Herausforderungen arbeitet und konkrete Maßnahmen zur Umsetzung bringt.

„Diese Amtszeit des Gemeinderats muss ganz im Zeichen dieser sozialen Anliegen stehen“, betont Klaus Metz, Vorsitzender des GSA Lana. Er zeigt sich zuversichtlich, dass die SVP Lana die Zeichen der Zeit erkennt und in den kommenden Jahren verstärkt in diese wichtigen Themen investiert. „Wir müssen jetzt die Weichen stellen, um Lana zukunftsfit zu machen – für eine Gemeinde, in der Bildung, Betreuung und leistbares Wohnen gesichert sind.“

Der Gemeindesozialausschuss Lana wird diesen Prozess aktiv begleiten und mitgestalten, um nachhaltige Lösungen für die Bevölkerung zu gewährleisten.