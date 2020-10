Gemeindewahlen 2020 in Südtirol – Alle Listen und Kandidaten – Verzeichnis der Gemeinden

Am Sonntag, den 20. September 2020 und Montag, 21. September 2020 (allgemeiner Wahltermin) finden die Gemeindewahlen statt, bei denen die Bürgermeister und die Gemeinderäte in 113 Gemeinden Südtirols gewählt werden.

Die Wahllokale sind am Sonntag von 7:00 Uhr bis 23:00 Uhr und am Montag von 7:00 Uhr bis 15:00 Uhr geöffnet.

Die Auszählung der Stimmen beginnt am Dienstag, den 22. September 2020 um 9:00 Uhr.

Listen und Kandidaten – Verzeichnis der Gemeinden

Gemeinden mit mehr als 15.000 Einwohnern Gemeinde Bürgermeisterkandidaten BOZEN

BRANCAGLION THOMAS

BARCHETTI CRISTINA

CARAMASCHI RENZO

COSTA DAVIDE

KNOLLSEISEN MEINHARD

WALCHER LUIS

PUGLISI GHIZZI MAURIZIO

FORTINI MARIA TERESA

ZANIN ROBERTO

GENNACCARO ANGELO BRIXEN

BRUNNER PETER

GHEDINA PAOLA

FREI MARKUS

BILELLO ANNA RITA

SMARRA NICOLETTA

GITZL EGON

FINK INGO

PRADER RENATE BRUNECK

GRIESSMAIR ROLAND

BARBIERI DAVIDE

BOVENZI ANTONIO

CAPPELLARI TANIA

HILBER BERNHARD (Mörl)

GÖTSCH HUGO

NIEDERKOFLER HANS PETER LEIFERS

DELL'OSBEL ALBERTO

DELLI ZOTTI MARCO

BERTOLINI LUCA

ZUECH ALESSANDRO

SEPPI GIOVANNI

BIANCHI CHRISTIAN MERAN

ENZ PETER

BATTISTI ANTONIO

DAL MEDICO DARIO

RÖSCH PAUL

BERTOCCI GIANCARLO

ROSSI DANIELA

CAMPIDELL REINHILD

STAMPFL RICHARD

NERO ILENIA

