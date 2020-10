Gemeindewahlen (Stichwahlen) in Meran und Bozen – Die Auszählung der Stimmen in Echtzeit

Die Wahlbeteiligung betrug in Bozen um 11.00 Uhr 13,3 Prozent und in Meran 13,5 Prozent.

Um 17.00 Uhr betrug die Wahlbeteiligung in Bozen 33,9 und in Meran 35,5 Prozent.



Um 21.00 Uhr betrug die Wahlbeteiligung in Bozen 47,3 und in Meran 46,6 Prozent.