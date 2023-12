Gemeinsam für das Klima im Burggrafenamt

Im Bild: Das Projektteam der Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt (von links nach rechts)

Reinhard Bauer, Nachhaltigkeitsbeauftragter der Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt

Franziska Mair, Projektkoordinatorin der Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt

Luis Kröll, Präsident der Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt

Martin Stifter, Verantwortlicher der Abteilung Umwelt, Mobilität und Technische Dienste

Ulrich Gamper, Umweltreferent der Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt

26 genehmigte Klimapläne, rund 1000 geplante Aktionen in 10 Interventionsbereichen, eine rege Teilnahme am Landesprogramm KlimaGemeinde, 22 KlimaTeams in den Gemeinden, zahlreiche Klimaschutzprojekte und viel Motivation für die Umsetzung weiterer Maßnahmen: Das ist die Bilanz des Projektes „Klimaplan Burggrafenamt“, das die Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt im Herbst 2023 zum Abschluss gebracht hat.

Ende November wurde im Ausschuss der Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt der eigene Klimaplan beschlossen. 25 Gemeinden besitzen ebenfalls einen genehmigten Klimaplan. Das Burggrafenamt ist somit der erste Bezirk Südtirols, der ein gemeindeübergreifendes Klimaprojekt abgeschlossen und die Basis für einen konkreten Klimaschutz gelegt hat. Die wichtigsten Ziele in Zahlen: Im Vergleich zu 2020 soll bis 2030 der Endenergieverbrauch um 35% gesenkt, der Verbrauch der fossilen Brennstoffe um 41% reduziert und die Abdeckung durch erneuerbare Energien auf 60% gesteigert werden.

Für die politischen Verantwortlichen der Bezirksgemeinschaft, dem Präsidenten Luis Kröll und dem Umweltreferenten Ulrich Gamper, beginnt jetzt ein weiterer wichtiger Prozess: „Der Fokus muss jetzt auf die Umsetzung der Maßnahmen gelegt werden. Die Bezirksgemeinschaft wird die Gemeinden dabei unterstützen. Dazu gehören z.B. die Übermittlung von Texten für das Gemeindeblatt, die Organisation von Informationsveranstaltungen sowie die Koordination der Teilnahme am KlimaGemeinde-Progamm.“ Reinhard Bauer, Nachhaltigkeitsbeauftragter der Bezirksgemeinschaft, ergänzt: „Öffentliche Einrichtungen müssen beim Klimaschutz eine Vorbildfunktion einnehmen. Deshalb werden wir ebenfalls an der Umsetzung der über 50 Maßnahmen in den Bereichen Klimaschutz und Klimaanpassung arbeiten.“ Dabei setzt die Bezirksgemeinschaft auf die bereits bestehende Netzwerkarbeit mit verschiedenen BeraterInnen, Kompetenzstellen und Landeseinrichtungen.

Das Projekt „Klimaplan Burggrafenamt“ wurde von 2019 bis 2023 umgesetzt. Neben der Erstellung der Klimapläne für die Gemeinden und die Bezirksgemeinschaft wurden auch Lichtpläne für 9 Gemeinden verfasst. Für diese Tätigkeiten wurde die Firma inewa | Member of Elevion Group mit Emilio Vettori als Projektkoordinator mit ins Boot geholt. 24 Gemeinden nehmen am KlimaGemeinde-Programm teil. Träger des Projektes war die Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt. Die Finanzierung erfolgte durch das Land sowie die teilnehmenden Gemeinden.