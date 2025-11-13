Gemeinsam für eine moderne Ortspolizei: Südtirols Kommandanten planen engere Zusammenarbeit

Auf dem Foto von links die Kommandanten der verschiedenen Sektoren der Provinz:

Leifers, Brixen, Bruneck, Eppan, Sterzing, Meran/Burggrafenamt, Bozen, Lana, Vinschgau

Im Kommando der Ortspolizei Bozen fand ein Treffen aller Kommandanten der Ortspolizeikorps Südtirols statt. Ziel war es, gemeinsame Anliegen zu erörtern, verbreitete Herausforderungen anzugehen und eine gemeinsame Perspektive für die Zukunft des gesamten Sektors zu entwickeln.

Dabei wurde die Bedeutung einer stärkeren Koordinierung in vielen operativen Bereichen ebenso betont wie die Notwendigkeit eines einheitlichen Auftretens gegenüber allen Ansprechpartnern der Branche. Die derzeitige Zersplitterung der Zuständigkeiten wurde als einschränkender Faktor erkannt. Durch eine engere operative Zusammenarbeit soll die Effizienz der Polizeikräfte gesteigert und ihre Wirksamkeit im Schutz der lokalen Gemeinschaften weiter verbessert werden.

Der Vorschlag für ein Landesgesetz zur Reform der Ortspolizei wurde positiv aufgenommen, insbesondere in Bezug auf die Zusammenlegung der Korps und die verpflichtende Ausbildung des Personals. Die Landeshauptstadt Bozen wird dabei eine zentrale Rolle als Förderer und Koordinierungsstelle auf Landesebene übernehmen.