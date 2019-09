Gemeinsames Buchprojekt der alpinen Jagdverbände

Bereits in der Vergangenheit arbeiteten die Jagdverbände von Bayern, Tirol, Südtirol und Aargau intensiv zusammen. Um diese Berührungspunkte auf „genussvolle Weise“ zum Ausdruck zu bringen, entstand das gemeinsame alpenländische Wild-Kochbuch „Unwiderstehlich Wild“, das soeben im Athesia-Tappeiner Verlag (Bozen) erschienen ist.



Der alpine Raum ist in seinen natürlichen Gegebenheiten eine spezielle Umgebung, die besondere Anforderungen aus jagdlicher Sicht stellt. Aus diesem Grund arbeiteten die Jagdverbände von Bayern, Tirol und Südtirol bereits eng zusammen.

Der Tiroler Landesjägermeister Anton Larcher hatte die Idee, die Gemeinsamkeiten auf positive Weise in ein gemeinsames Projekt zum Thema Genuss zusammenfließen zu lassen. Bei einem ersten Treffen der drei Landesjägermeister Anton Larcher, Berthold Marx und Prof. Dr. Jürgen Vocke in der Geschäftsstelle des Tiroler Jägerverbandes in Innsbruck wurde auch eine Schweizer Beteiligung angedacht. Beim Verband Jagd Aargau war man ebenfalls von der Idee begeistert, mit diesem Buch das Wildbret als wertvolles, gesundes und natürliches Nahrungsmittel hervorzuheben.

Unter der Projektbetreuung von Christine Paxmann aus München ist im Südtiroler Athesia-Tappeiner Verlag ein

Buch, in dem geläufige Gemeinsamkeiten aber auch interessante Unterschiede der Jagd in den vier Regionen

geschildert werden, entstanden. Rehhacktäschli aus der Schweiz, Gamslasagnette aus Südtirol, Murmeltierbraten aus Nordtirol oder Wildschweinkeule aus Bayern sind nur Beispiele der großartigen, sorgfältig ausgewählten und abgestimmten Gerichte mit dem feinen und hochqualitativen Wildbret, welches sich hervorragend für die alltägliche Küche eignet.

Ob Hirsch, Wildschwein, Gams oder Ente – dieses Kochbuch bietet für jeden Anlass ein passendes Wildrezept,

jeweils mit exklusiven und atmosphärischen Bildern. Die besonderen und abwechslungsreichen Rezepte

erhalten konkrete Angaben zum Nachkochen für Jedermann. Mit Beilagenlisten und Informationen über

Bezugsquellen des Fleisches. Ein Muss für Liebhaber der Wild-Küche!

Unwiderstehlich Wild – Die besten Rezepte aus Südtirol, Tirol, Bayern und dem Aargau

128 Seiten – Hardcover – 195 x 260 mm – 25 € – ISBN 978-88-6839-422-6