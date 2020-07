Geschafft!!! Abendmittelschule Meran

Ein besonderes Schuljahr ist zu Ende … für manche Schülerinnen und Schüler waren die letzten Monate eine große Herausforderung!

8 Teilnehmer*innen der Abendmittelschule Meran haben durchgehalten – trotz widriger Umstände – und dürfen nun stolz ihr Diplom präsentieren.

„Alle Träume können wahr werden, wenn wir nur den Mut haben, ihnen zu folgen.“

Dieses Zitat von Walt Disney wurde im vergangenen Schuljahr für 8 mutige Schüler*innen der Abendmittelschule „Carl Wolf“ in Meran zur Realität. In 12 Wochenstunden eigneten sich die Teilnehmer*innen Fachwissen in den Bereichen Mathematik, Naturwissenschaften, Bürgerkunde, Geschichte und Geographie an und erweiterten ihre sprachlichen Kompetenzen in Deutsch, Italienisch und Englisch … bis die Schule am 5. März 2020 Corona-bedingt geschlossen wurde! Keiner von ihnen ahnte, welch große Herausforderungen in weiterer Folge bis zum Schulende auf sie zukommen würden.

Da einige der Schüler in Flüchtlings-Camps untergebracht sind und nicht über die notwendigen technischen Mittel verfügten, musste der Fernunterricht teilweise auf das Mobilphone mit WhatsApp beschränkt werden. Doch trotz dieser widrigen Umstände waren die meisten Schüler*innen mit großer Motivation und bemerkenswertem Einsatz dabei, ihre Facharbeiten für die Abschlussprüfung zu schreiben. In diesen 6 – 10seitigen Arbeiten und den darauffolgenden Präsentationen berichteten sie über ihre Heimat, ihre Vorlieben aber auch über das Leid während der Flucht aus Afrika.

„8 junge Menschen aus 8 verschiedenen Nationen … und jeder trägt seine eigene wertvolle Geschichte mit sich … welche Bereicherung für uns Lehrpersonen und für die ganze Schule!“, meint die Klassenlehrerin Andrea Santin beim Überreichen der Diplome.

Auch im kommenden Schuljahr 2020/21 wird wieder jeweils von Montag bis Donnerstag zwischen 18 und 21 Uhr der Unterricht an der Mittelschule „Carl Wolf“ in Meran stattfinden. Anmeldungen dafür können ab sofort im Sekretariat der Schule (Carl-Wolf-Straße 30) oder per E-Mail an ssp.meranstadt@schule.suedtirol.it abgegeben werden. Vorausgesetzt werden Deutschkenntnisse auf der Niveaustufe A2.

Mit dem Modell der Abendmittelschule für Migranten und Flüchtlinge sollen vor allem auch Chancengleichheit und Nicht-Diskriminierung als Grundpfeiler einer demokratischen Gesellschaft gestärkt werden. Diese 8 Menschen mit interkulturellen Kompetenzen und Mehrsprachigkeit werden die Arbeitswelt in Südtirol bereichern!

Im Bild:

v.l.n.r.: Ruth (Brasilien), Elizabeth (Honduras), Mariana (Venezuela), Chaka (Mali), Vincent (Nigeria), Sahil (Indien). Leider konnten 2 Schüler (Demba aus Senegal und Hamid aus Afghanistan) bei der Diplomverleihung nicht anwesend sein. (Foto: Andrea Santin)