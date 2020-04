Gesichtsschutz wird zur Pflicht – Mit Kontrollen und Strafen

Maskenschutz ist derzeit eine „Bürgerpflicht“, aber ohne Strafen. Das soll sich aber bald ändern.

Landeshauptmann Arno Kompatscher kündigte am Samstag 4. April 2020 auf der Video-Pressekonferenz zur Corona-Lage im Land an, dass man den Gesichtsschutz schon sehr bald „zur Pflicht mache“ wolle.

Dazu gehe man in zwei Schritten vor. Aktuell befinde man sich in Phase 1: „Es wird noch nicht gestraft, wir wollen den Bürgern Zeit geben, sich vorzubereiten.“ Auch das Land werde in diesen Tagen noch Tücher verteilen.

Schon nächste Woche soll der Gesichtsschutz Pflicht werden. LH Kompatscher kündigte auch Kontrollen und Strafen an. Wie hoch die Strafen ausfallen könnten, weiss noch niemand.

In dieser Woche hatte Landeshauptmann Arno Kompatscher den Gesichtsschutz per Verordnung zur „Bürgerpflicht“ erklärt. Ein Tuch vor Nase und Mund sei eine gute Möglichkeit, die Mitmenschen zu schützen und die Ausbreitung des Virus einzudämmen.