Gewaltiger Erdrutsch in Niscemi auf Sizilien. Häuser beginnen einzustürzen: die ersten Einstürze aus der Drohnenperspektive – Video

Niscemi, eine Kleinstadt in der Provinz Caltanissetta auf Sizilien, wurde von einem enormen Erdrutsch betroffen, der den Zivilschutz dazu zwang, über 1.000 Menschen zu evakuieren und die Schulen zu schließen.

Das Erdrutschereignis trat am 25. Januar 2026, gegen 13:00 Uhr auf, im Bereich zwischen der Provinzstraße SP10 und dem bebauten Stadtgebiet, unweit des Viertels Sante Croci.

Die Bilder sind eindrucksvoll: Der Abrissrand, der anfangs etwa 5 bis 6 Meter betrug, hat sich im Laufe der Nacht weiter ausgedehnt und erreichte schließlich eine Breite von bis zu 25 Metern, bei einer Front von rund 4 Kilometern.

Doch was ist genau geschehen, und um welche Art von Erdrutsch handelt es sich? In diesem Video sehen wir, was gestern in Sizilien passiert ist – einer Region, die bereits von Sturm Harry schwer getroffen wurde – und erklären, was ein Gleit- bzw. Rutschungs-Erdrutsch wie jener von Niscemi ist.