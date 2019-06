Immer wieder winken Gewinnspiele von verschiedenen Unternehmen oder Prämienaktionen im Supermarkt. Dazu kommen noch Glückstöpfe von Vereinen. Solche Aktionen haben unterschiedliche Zwecke, haben aber auch eines gemeinsam: Sie sind in Italien streng geregelt und es drohen auch hohe Strafen, wenn man sich nicht an die Vorschriften hält. Der Ansprechpartner hierfür ist die Handelskammer in Bozen.

Play Stop Popout X