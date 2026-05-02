Gott ist nicht tot (2014) – Trailer

Der Film „Gott ist nicht tot“ (Originaltitel: „God’s Not Dead“) aus dem Jahr 2014 erzählt die Geschichte von Josh Wheaton, einem gläubigen christlichen Studenten, der sich in seinem ersten College-Jahr in den Philosophie-Kurs von Professor Jeffrey Radisson einschreibt. Der Professor, ein überzeugter Atheist, fordert seine Studenten gleich in der ersten Stunde auf, die Worte „Gott ist tot“ auf ein Blatt Papier zu schreiben und zu unterschreiben. Wer dies nicht tut, fällt durch.

Josh, der seinen Glauben nicht verleugnen möchte, weigert sich und steht vor einem großen Dilemma: Soll er seinem Glauben untreu werden, um den Kurs zu bestehen, oder die Konfrontation mit dem Professor suchen, was seine akademische Zukunft gefährden könnte?

Josh entscheidet sich, zu seinem Glauben zu stehen und lehnt es ab, die geforderte Aussage zu unterschreiben. Daraufhin fordert Professor Radisson ihn heraus, im Laufe des Semesters in einer Debatte vor der Klasse schlüssige und fundierte Beweise für die Existenz Gottes zu liefern. Josh nimmt die Herausforderung an und bereitet sich intensiv darauf vor, die Existenz Gottes zu verteidigen.

Der Film beleuchtet neben der Hauptgeschichte auch die Lebenswege und Glaubensfragen anderer Charaktere, die alle auf unterschiedliche Weise mit dem Thema Glaube und Zweifel konfrontiert sind.

„Gott ist nicht tot“ behandelt Themen wie Glauben, Atheismus, Meinungsfreiheit und die Suche nach Wahrheit. Der Film war in den USA sehr erfolgreich und erreichte Platz 2 der US-Kino-Charts.