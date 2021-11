Green Pass: über tausend gültige Originalausweise via eMule geteilt (Filesharing) – Video

Green Pass: über tausend gültige Originalausweise via eMule geteilt (Filesharing)

Die eMule-Plattform ist trotz ihres Alters in letzter Zeit wieder ins Rampenlicht gerückt, und zwar im Hinblick auf die Weitergabe von Grünen Pässen um auf dem Portal völlig kostenlos Codes zu erhalten.

Über 1.000 Grüne Pässe unwissentlich über eMule getauscht.

So schreibt es das online Magazin computermagazine.it

Auch wenn es nicht leicht zu verstehen ist, wie sich diese ganze Geschichte entwickelt hat, so ist doch klar, dass über 1.000 Menschen in Italien unwissentlich ihren Green Pass über die eMule-Tauschplattform geteilt haben.

Sie haben ihren Grünen Pass aus irgendeinem Grund auf ihrem PC in den Ordner „download“ heruntergeladen und dann mit eMule geteilt (P2P). Vielleicht eine Unachtsamkeit von Menschen, die keine besonders guten Kenntnisse in der Computer-Welt haben. Sie haben so ihren Grünen Pass unwissentlich jedem zugänglich gemacht.

Laut einem User auf Tik Tok sollen es mittlerweile viel mehr sein.

Link auf Tik Tok: https://vm.tiktok.com/ZM8n8F1qe/

Der Green Pass wird von Betrügern kinderleicht gefunden, da er durch die Suche mit der Zeichenfolge „dgc-certificate“ gefunden werden kann. Die fraglichen Akten konnten jedoch von der öffentlich bescheinigenden Stelle noch nicht gelöscht werden, so dass nicht nur die rechtmäßigen Inhaber, sondern auch diejenigen, die keinen Anspruch darauf haben, weiterhin mit einem Grünen Pass herum zirkulieren können, was absolut illegal ist.

Tatsächlich haben einige Leute beschlossen, daraus ein Geschäft zu machen und den Grünen Pässen, nach denen sie auf eMule gesucht haben, massenhaft herunterzuladen und eine komprimierte Datei mit rund 1250 funktionierenden Pässen für alle zu erstellen. Man braucht nur einen Grünen Pass mit einem Geburtsdatum zu beantragen, das dem eigenen Alter möglichst nahe kommt, und der Hacker händigt ihn einfach aus.

Ein Problem, das es möglich gemacht hat, all diese Grünen Pässe zu bekommen, besteht darin, dass kaum jemand die Ausweise überprüft, um sicherzustellen, dass der Name mit dem auf der Bescheinigung übereinstimmt.



