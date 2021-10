Green Pass: quanto è anonimo il codice QR?

Con questa APP puoi vedere alcuni dati sensibili

Che cosa viene visualizzato con questa APP dal proprio codice QR o anche da altre persone?

1. il cognome e il nome

2. la data di nascita

3. la vaccinazione che si è ricevuta, inclusa la data della vaccinazione

4. il possibile test dell’antigene

5. la farmacia dove è stato effettuato il test dell’antigene.

6. ogni codice QR scansionato viene automaticamente salvato sul cellulare!

Screenshot di una vaccinazione: (Certificato digitale Covid dell’UE)

Link Android-APP

Screenshot eines Antigentests

Link Android-APP

La descrizione dell’APP su Google Play:

Questa è l’applicazione più scaricata nello store per la gestione del Green Pass ed è progettata per permetterti di memorizzare il tuo Green Pass esclusivamente sul tuo smartphone (senza inviare i codici a server esterni). Sei all’aeroporto con la tua famiglia? Perché usare un pass cartaceo? Perché cercare i certificati nella galleria sotto le tue foto? Usa questa applicazione e tutto diventa più facile e pratico.

Codici QR multipli, un solo dispositivo

Gestisci i codici QR di tutta la famiglia sul tuo dispositivo con totale privacy.

I dati registrati nell’app NON vengono inviati a server remoti, ma rimangono memorizzati solo sul tuo dispositivo.

Ora puoi assegnare un documento ad ogni codice QR salvato per avere sempre tutto a portata di mano.

Più modi per visualizzare i tuoi codici QR

Puoi visualizzare i tuoi codici attraverso una lista orizzontale di dettagli del codice QR o in una comoda lista a scorrimento verticale.

Potete anche nascondere il contenuto del vostro codice QR con un semplice clic per proteggere i dettagli da occhi indiscreti.

Scansione da fotocamera, galleria e PDF

Scannerizza il codice QR con la fotocamera del tuo smartphone, o scaricalo direttamente dalla tua galleria selezionando il file con il codice QR, o usa un PDF sul tuo smartphone, Google Drive o altre fonti.

Crea e stampa i tuoi QR

Puoi generare un PDF con tutti i tuoi codici QR e stamparlo con un solo clic.

Cambiare lingua

L’applicazione è tradotta in 15 lingue, basta selezionare la lingua desiderata e la visualizzazione dei dettagli sarà tradotta automaticamente.

Notizie

Sei un manager di una società pubblica? Scarica l’applicazione Green Pass Places e inserisci i dettagli della tua attività gratuitamente. Per informazioni contattare: appgreenpassplaces@gmail.com

ATTENZIONE questa non è un’applicazione del governo

Questa non è un’app governativa, ma la versione più scaricata in Europa per la gestione dei certificati. È sicuro e rispetta la privacy dei vostri dati.

Leggete i dettagli qui sotto e non esitate a contattarci per informazioni, glitch o errori di traduzione. Per ottenere il Green Pass, è necessario utilizzare l’app ufficiale del governo.