Green Pass verfällt ab 1. Februar 2022 in 6 Monaten – Impflicht für über 50-Jährige

Personen die vor dem 2. August 2021 die zweite Impfung gegen Sars-Cov-2 erhalten haben verfällt der Grüne Pass am 1. Februar 2022. Das heisst, dass bei Personen bei denen die zweite Impfung mehr als sechs Monate her ist und wer in der Zwischenzeit auch nicht genesen ist, der Green Pass am 1. Februar 2022 verfällt.

Davon sind in Südtirol rund 10.000 Menschen betroffen. Der Südtiroler Sanitätsbetrieb verschickt keine Benachrichtigungen. Betroffene müssen sich also selbst darum kümmern, so schnell wie möglich einen Termin für die dritte Impfung zu vereinbaren und sich boostern zu lassen.

Ab dem 15. Februar 2022 tritt die Impflicht für über 50-Jährige in Kraft. Wer zu diesem Datum rechtlich in Ordnung sein will, muss spätestens bis 1. Februar 2022 die erste Impfung erhalten haben. In Südtirol sind laut den Daten des Gesundheitsministeriums rund 18.500 Menschen über 50 Jahre ungeimpft.