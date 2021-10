Green Pass: wie anonym ist der QR code?

Mit dieser APP sieht man einige sensible Daten

Was wird mit dieser APP vom eigenen QR-Code oder auch von anderen Personen alles angezeigt?

1. Der Nachnamen und Vornamen

2. Das Geburtsdatum

3.Die Impfung die man erhalten hat samt Impfdatum

4. den eventuellen Antigen Test

5. Die Apotheke wo der Antigentest durchgeführt wurde.

6. Jeder eingescannte QR-Code wird automatisch auf dem Handy abgespeichert!

Screenshot einer Impfung: (Digitales Covid-Zertifikat der EU)

Link zur Android-APP

Screenshot eines Antigentests

Link zur Android-APP

Die Beschreibung der APP auf Google Play:

Dies ist die am häufigsten heruntergeladene App im Store für die Verwaltung des Green Pass und wurde entwickelt, um die Speicherung Ihres Green Pass ausschließlich auf Ihrem Smartphone zu ermöglichen (ohne die Codes an externe Server zu senden). Sind Sie mit Ihrer Familie am Flughafen? Warum einen Papierausweise verwenden? Warum in der Galerie unter Ihren Fotos nach Zertifikaten suchen? Verwenden Sie diese App und alles wird einfacher und praktischer.

Mehrere QR-Codes, ein Gerät

Verwalten Sie die QR-Codes der ganzen Familie auf Ihrem Gerät unter absoluter Wahrung Ihrer Privatsphäre.

Die in der App aufgezeichneten Daten werden NICHT an entfernte Server gesendet, sondern bleiben nur auf Ihrem Gerät gespeichert.

Jetzt können Sie jedem gespeicherten QR-Code ein Dokument zuordnen, um alles immer griffbereit zu haben.

Weitere Möglichkeiten zum Anzeigen Ihrer QR-Codes

Sie können Ihre Codes über eine horizontale Liste mit QR-Code-Details oder in einer praktischen vertikalen Scroll-Liste anzeigen.

Außerdem können Sie mit einem einfachen Klick den Inhalt Ihres QR-CODEs verbergen, um die Details vor neugierigen Blicken zu schützen.

Von Kamera, Galerie und PDF scannen

Scannen Sie den QR-Code mit der Kamera Ihres Smartphones, oder laden Sie ihn direkt aus Ihrer Galerie, indem Sie die Datei mit dem QR-Code auswählen, oder verwenden Sie ein PDF auf Ihrem Smartphone, Google Drive, oder einer anderen Quelle.

Erstellen und drucken Sie Ihre QRs

Sie können ein PDF mit allen Ihren QR-Codes generieren und mit nur einem Klick ausdrucken.

Sprache ändern

Die App ist in 15 Sprachen übersetzt, einfach die gewünschte Sprache auswählen und die Detailansicht wird automatisch übersetzt.

Nachrichten

Sind Sie Leiter eines öffentlichen Unternehmens? Laden Sie die App Green Pass Places herunter und geben Sie Ihre Geschäftsdaten kostenlos ein. Für Informationen wenden Sie sich an: appgreenpassplaces@gmail.com

ACHTUNG dies ist keine Regierungs-App

Dies ist keine Regierungs-App, sondern die am häufigsten heruntergeladene Version in Europa für das Management von Zertifikaten. Sie ist sicher und respektiert die Privatsphäre Ihrer Daten.

Lesen Sie die Details unten und zögern Sie nicht, uns für Informationen, Störungen oder Übersetzungsfehler zu kontaktieren. Um den Green Pass zu erhalten, müssen Sie die offizielle Regierungs-App verwenden.