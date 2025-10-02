UNESCO-Welterbe erwacht: Längstwellensender SAQ feiert sein Comeback zum 100. Jubiläum

Grimeton Längstwellensender nahm zum 100. Jubiläum den Sendebetrieb wieder auf

Hier nun ein ausführlicher Bericht über den Längstwellensender Grimeton (SAQ) in Schweden,

insbesondere im Zusammenhang mit seiner Wiederinbetriebnahme am 2. Juli 2025.

Überblick – Was ist Grimeton?

Grimeton liegt nahe Varberg an der Westküste Schwedens. alexander.n.se+3whc.unesco.org+3 PA8E +3

Die Radiostation wurde in den Jahren 1922–1924 gebaut und nutzt einen mechanischen Sender – den Alexanderson-Alternator.

Sechs Antennentürme, jeweils 127 Meter hoch, gehören zur Anlage; der ganze Komplex ist historisch, architektonisch und technisch bedeutend.

Seit 2004 ist Grimeton Teil des UNESCO-Weltkulturerbes.

Die Bedeutung des Senders – Technik und Geschichte

Der Sender SAQ arbeitet auf 17,2 kHz , also in einem sehr tiefen Frequenzbereich – im Bereich der Very Low Frequency (VLF).

Er ist einer der letzten seiner Art: mechanisch statt elektronisch betrieben, historisch erhalten, nicht für den Dauerbetrieb, sondern für spezielle Anlässe.

Zum ursprünglichen Zweck gehörte transatlantische Kommunikation – Morsecode über weite Strecken. Heute ist der Betrieb symbolisch, kulturell und historisch wertvoll.

Was geschah am 2. Juli 2025 – Wiederinbetriebnahme & Jubiläum

Hier sind die wichtigsten Fakten, und ja: “Wieder in Betrieb genommen” heißt in diesem Fall nicht “regulärer Sendebetrieb rund um die Uhr”, sondern ein spezieller Betriebs- und Feieranlass:

100-Jahr-Jubiläum Grimeton wurde offiziell am 2. Juli 1925 eingeweiht. Am 2. Juli 2025 wurde dieses Jubiläum gefeiert.

Die Feierlichkeiten dauerten (oder dauern) über ein ganzes Jahr (“100 years of communication”) mit verschiedenen Programmen. SAQ-Transmissions Am Jubiläumstag fanden zwei Transmissionszeiten statt, bei denen der Alexanderson-Alternator hochgefahren wurde, um Telegramme (Morsecode) zu senden: einmal morgens formuliert von Audrey Azoulay (UNESCO-Generaldirektorin), einmal nachmittags von SchülerInnen aus der Schule Almers in Varberg.

Zeiten: Starten des Senders morgens, und zweite Sitzung nachmittags.

Vorher gab es eine Test-Transmission am 1. Juli zur Vorbereitung. na4da.com Besucheraktivitäten & Öffentlichkeitsarbeit Am Jubiläumstag war der Sender hall geöffnet, Besucher konnten live dabei sein (über Tickets), auch via YouTube-Liveübertragung.

Es gab ein vollgepacktes Programm: Musik, Technikpräsentationen, Amateurfunk, Code-Workshops etc.

Kritische Betrachtung & Fragen

Damit nicht alles wie eine reine Jubelmeldung klingt, hier ein paar kritischere Überlegungen:

“Wieder in Betrieb genommen” – was heißt das konkret?



Es handelt sich nicht um eine Rückkehr zu regelmäßigem Betrieb, sondern um eine symbolische und kulturelle Aktivität. Man könnte sagen: der Sender ist gelegentlich aktiv, nicht permanent. Das reduziert technische und wirtschaftliche Belastungen, erhält aber die historische Substanz.

Hörbarkeit und technische Limitationen 17,2 kHz ist extrem tief. Viele normale Radioempfänger empfangen so tiefe Frequenzen nicht oder nur sehr schlecht. Wer hören will, muss spezielle Ausrüstung haben (z. B. VLF-Empfänger, Loop-Antennen etc.). Die Reichweite solcher Transmissionsereignisse kann stark schwanken, abhängig von Störungen, atmosphärischem Rauschen, Tages- und Jahreszeit etc.

Wartungsaufwand und Nachhaltigkeit



Technisch historische Apparaturen brauchen viel Pflege, Ersatzteile sind nicht mehr industriell verfügbar, und qualifiziertes Personal ist selten. Die Kosten für Erhalt sind real und müssen gerechtfertigt sein durch Bildung, Tourismus, Forschung etc.

Symbolischer vs. praktischer Wert



Solche Ereignisse haben einen hohen symbolischen und kulturellen Wert: Bewahrung von Technikgeschichte, öffentliche Aufmerksamkeit, Verbindung zu Wissenschaft, Bildung. Aber praktischen Nutzen im Sinne moderner Telekommunikation hat der Sender heute kaum.

Fazit – Warum ist das wichtig?