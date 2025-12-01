Grimeton SAQ: Historischer Weihnachtgruß auf 17,2 kHz – Der Alexanderson-Sender erwacht am Heiligabend zum Leben

Jedes Jahr zu Weihnachten wird in Südschweden ein ganz besonderes Stück Technikgeschichte lebendig. Die historische Funkstation SAQ in Grimeton schickt am Morgen des 24. Dezember einen Weihnachtsgruß in Morsecode über die Luft – mit einem fast 100 Jahre alten Alexanderson-Generator auf 17,2 kHz. Wer möchte, kann dieses seltene Ereignis nicht nur online verfolgen, sondern sogar selbst weltweit empfangen. Ein Ritual voller Nostalgie, Funktradition und feiner Gänsehautmomente.

Was ist SAQ / Grimeton?

Grimeton ist eine historische Langwellensendeanstalt mit einem mechanischen Alternator — der Alexanderson alternator — Baujahr 1924. air-radio.it+2radioofficers.com+2

Sie überträgt nicht regelmäßig wie eine moderne Radiostation, sondern nur zu besonderen Anlässen (z. B. Jahrestage, Feiertage). Grimeton+2Grimeton+2

Der übertragene Modus ist VLF (very low frequency), bei 17.2 kHz, im Morse-Code (CW). Alexander+2The SWLing Post+2

SAQ gilt heute als lebendiges Technik- und Kulturerbe — der Betrieb erfolgt ausschliesslich zu historischen bzw. symbolischen Zwecken. Alexander+2Amateur Radio Daily+2

Weihnachts-/Weihnachtsabend-Sendungen: Tradition & Ablauf

Es gibt die Tradition, dass SAQ in der Frühe des 24. Dezembers (Weihnachtsabend / Heiligabend) einen Weihnachts-Gruß in Morse-Code sendet. Alexander+2myradiowaves.com+2

Beispiel 2024: Laut Ankündigung öffnet die Sendestube um 08:00 CET, Online-Livestream (YouTube) beginnt etwa 08:25, der Alternator wird ab ca. 08:30 hochgefahren, und gegen 09:00 CET wird die Weihnachtsbotschaft über 17.2 kHz CW gesendet. rrra.org+2Grimeton+2

Der Eintritt in die Senderhalle war zuletzt frei („free entrance“), mit Kaffee und Weihnachtsgebäck — für Besucher vor Ort. The SWLing Post+2Alexander+2

Für Zuhörer außerhalb Schwedens oder ohne Möglichkeit zu reisen gibt es regelmäßig einen Live-Video-Stream über den YouTube-Kanal der Betreiber. Grimeton+1

Die Botschaft ist mehr symbolisch: Ein Gruß, der Nostalgie lebt, historische Funktechnik ehrt und weltweit per Kurzwelle / VLF hörbar ist — eine Hommage an die frühen Tage der Transatlantik-Kommunikation. Alexander+2ARRL+2

Empfang: Wie man mitverfolgen kann — auch aus Mitteleuropa

Wenn du interessiert bist, kannst du auf zwei Wegen zuhören oder mitverfolgen:

Live-Video-Stream



– Der gesamte Start des Transmitters und die Morse-Übertragung werden meist auf YouTube übertragen. Damit kannst du bequem zusehen — unabhängig von Empfangsgeräte. Alexander+2The SWLing Post+2 Radioempfang (VLF 17.2 kHz CW)



– Wer über entsprechende Empfangstechnik verfügt (VLF-Empfänger, Antenne, idealerweise gute Erde bzw. lange Antenne), kann den Morse-Code direkt empfangen. Laut Berichten gelang das in vielen Teilen Europas — bei guter Ausbreitung — aber auch transatlantisch bis Nordamerika. ARRL+2Hugo’s DX Hoekje+2



– Für Liebhaber alter Funktechnik oder SWL (short-wave listening) ist das ein besonderes Erlebnis — der Klang / Puls des alten Alexanderson-Transmitters ist einzigartig.

✅ Was man beachten sollte — und wann es nicht gesendet wird

Keine Garantie , dass der Alternator tatsächlich startet. Der Sendebetrieb erfolgt immer „vorläufig“ — es kann kurzfristige Absagen geben. Alexander+2The SWLing Post+2

In besonderen Jahren (z. B. Pandemie) wurde der Besucher-Zugang eingeschränkt oder gar gestrichen — dann blieb nur der Livestream. Ydun’s Medium Wave Info+1

Wer per VLF empfangen will, braucht geeignete Ausrüstung — einfache UKW/MW-Empfänger reichen in der Regel nicht.

Aktueller Stand & Empfehlung

Letzter dokumentierter Weihnachts-Sendetermin war der 24. Dezember 2024 — mit Start 08:00 CET, YouTube-Livestream und Besucher-Zugang.

Video – Grimeton SAQ 17.2kHz – Christmas Transmission 24.12.2024



Wie kann man das Signal empfangen?

1️⃣ Empfangsart

VLF (Very Low Frequency) / Langwelle : Das Signal liegt bei 17,2 kHz – weit unterhalb der normalen Radiobänder.

Modulation: Morsecode (CW) – ein einfaches Tonsignal mit sehr langsamen Pulsen.

2️⃣ Hardware

Es gibt mehrere Möglichkeiten:

a) Software Defined Radio (SDR)

SDR-Empfänger , der VLF kann (z. B. KiwiSDR, Perseus, SDRplay mit VLF-Addon)

Vorteil: direkt am PC anschließbar, Software dekodiert das Signal.

b) Antenne

Langdrahtantenne oder Loop-Antenne für VLF

Länge: Je länger, desto besser – z. B. 20–50 m Draht.

Alternativ: Kommerzielle VLF-Loop-Antennen (z. B. Wellbrook ALA, Mini-Whip).

c) Verstärker / Filter

Bei sehr schwachen Signalen kann ein Vorverstärker nötig sein.

Bandpassfilter (ca. 17 kHz) hilft gegen Störungen aus dem Stromnetz oder AM-Rundfunk.

3️⃣ Software auf dem PC

SDR-Software : z. B. HDSDR, SDR#, CubicSDR

Morsecode-Dekodierung : CW-Skimmer, FLdigi oder SigMorse

Optional: Audacity oder andere Audio-Recorder für Archivierung

4️⃣ Alternative: Direkt über Stream

Wenn du keine VLF-Hardware hast, kannst du über YouTube oder offizielle Livestreams das Signal hören: YouTube: Grimeton SAQ Transmission



Vorteil: Keine Antenne oder SDR nötig, sofortiger Zugriff.

Tipp: Viele Funkamateure, die das Grimeton-Signal aus Europa empfangen, benutzen einen SDR mit Mini-Whip oder Langdraht über mehrere Meter und FLdigi zur Dekodierung.