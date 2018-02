Großes E-Sport Fifa Turnier im Landeseinkaufszentrum Twenty

Das Twenty kürt am 23. Februar gemeinsam mit der Electronic Sports League den Fifa Champion.

Insgesamt 128 digitale Fußballenthusiasten kämpfen um den begehrten Pokal bei den Twenty Video Game Days. Das Turnier wird in Zusammenarbeit mit der Electronic Sports League (ESL), die mit über 5 Millionen registrierten Spielern zu einer der größten Ligen für elektronischen Sport zählt, veranstaltet.

In Asien werden E-Sport-Meisterschaften live im TV verfolgt, es werden teilweise hohe Preisgelder ausgespielt. Mittlerweile wird der elektronische Sport aber auch in Europa immer populärer. Seit 2014 wird in Italien der elektronische Sport auch vom olympischen Komitee CONI und vom italienischen Sportverband ASI explizit als Sportart anerkannt.

Das Twenty ist seit zwei Jahren Location Partner der Electronic Sports League (ESL) und hat sich als Treffpunkt für die lokale E-Sport-Szene etabliert. Auch im Jahr 2018 werden im Landeseinkaufszentrum verschiedene Turniere stattfinden.

Jeder Südtiroler FIFA-Fan, egal ob Experte oder Hobbyspieler kann mitmachen, die Anmeldung erfolgt über www.twenty.bz/fifa.