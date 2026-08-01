Halbzeit – Jugendliche fragen nach – Südtirols Politik antwortet – Daniel Alfreider – Video

Daniel Alfreider – Landesrat für Mobilität, Infrastruktur, ladinische Bildung und ladinische Kultur

Im Rahmen der Videoreihe #halbzeit haben Thomas Marth und Laura Oberrauch mit ihm über die bisherigen Ergebnisse der ersten Hälfte der Legislaturperiode,

die Herausforderungen der kommenden Jahre und die Schwerpunkte ihrer Ressorts gesprochen.

Im Interview geht es vor allem um Themen, die junge Menschen in Südtirol direkt betreffen.

Schau dir das vollständige Interview an und erfahre mehr über Südtirols Landesregierung.

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Ein Projekt von youth info in Zusammenarbeit mit der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol.