Wegen des Krieges in der Ukraine ist es auch in Südtirol zu Hamsterkäufen gekommen.

Sämtliche Regale in Supermärkten waren leer. Besonders begehrt waren Lebensmittel wie Nudel- und Teigwaren, Reis, Mehl, Tomatensugo, Öl und Klopapier.

Bereits zu Beginn der Corona-Krise war es vermehrt zu Hamsterkäufen gekommen.