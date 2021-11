Hansi Pichler als HGV-Bezirksobmann bestätigt

Im Bild: Die Vertreter des HGV-Bezirkes Meran/Vinschgau. Von links: Benjamin Raffeiner, Gebietsobmann Vinschgau, Marlene Waldner, Vertreterin der Vereinigung Südtiroler Gastwirtinnen für den Bezirk Meran/Vinschgau, HGV-Präsident Manfred Pinzger, Priska Ganthaler, Gebietsobfrau Lana und Umgebung, Bezirksobmann Hansi Pichler, Alfred Strohmer, Gebietsobmann Meran und Umgebung, Heinrich Dorfer, Gebietsobmann Passeier und HGV-Direktor Thomas Gruber. Nicht im Bild sind Christine Prantl, Tirol, sowie Klaus Pobitzer, Mals.

Algund – Bei der Delegiertenversammlung des Bezirkes Meran/Vinschgau des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) im Sixtuskeller der Brauerei Forst in Algund wurden der Bezirksobmann, die Gebietsobleute sowie weitere Vertreter des Bezirkes im HGV-Landesausschuss gewählt.

Einstimmig wiedergewählt als Bezirksobmann wurde dabei Hansi Pichler vom Hotel „Erzherzog Johann“ in Schenna. Bestätigt in ihrer Funktion, und somit weitere vier Jahre im Amt, wurden auch der Obmann des Gebietes Meran und Umgebung, Alfred Strohmer, Hotel „Europa Splendid“ in Meran, sowie Heinrich Dorfer, „Quellenhof Luxury Resort“ in St. Martin in Passeier, als Obmann des Gebietes Passeier.

Die neue Obfrau des Gebietes Lana und Umgebung heißt Priska Ganthaler, Hotel „Muchele“ in Burgstall. Sie folgt damit auf Hansjörg Ganthaler, welcher sich nicht mehr der Wahl stellte. Das Gebiet Vinschgau wird in den nächsten Jahren von Obmann Benjamin Raffeiner, Gasthof „Oberraindlhof“ in Schnals, geleitet, welcher die Nachfolge von Karl Pfitscher antritt, welcher ebenso nicht mehr kandidierte.

Zum ersten Mal gewählt wurde mit Marlene Waldner, „La Maiena Meran Resort“ in Marling, die Vertreterin der Vereinigung Südtiroler Gastwirtinnen für den Bezirk Meran/Vinschgau.

Als weitere Vertreter des Bezirkes wurden Manfred Pinzger, Wanderhotel „Vinschgerhof“ in Vetzan/Schlanders, Christine Prantl, Hotel „Mair am Turm“ in Tirol, und Klaus Pobitzer, Hotel „Garberhof“ in Mals, in den 27-köpfigen HGV-Landesausschuss gewählt.

Der wiedergewählte Bezirksobmann dankte zunächst allen HGV-Funktionären für ihre geleistete Arbeit in den vergangenen vier Jahren und betonte, wie wichtig für seine Tätigkeit die kompakte Rückendeckung des Bezirkes sei. Auf die bevorstehende Wintersaison blickend zeigte sich Pichler zuversichtlich und rief die anwesenden Gastwirtinnen und Gastwirte zur Einhaltung der AHA-Regeln und Kontrolle des Green Pass auf. „Die letzten Monate waren eine enorme Herausforderung für alle Gastronomen und Hoteliers. Um nun eine Wintersaison zu ermöglichen müssen wir alle, auch die anderen Sektoren, an einem Strang ziehen und die geltenden Coronaschutz-Maßnahmen einhalten und umsetzen“, betonte Pichler.

HGV-Präsident Manfred Pinzger sprach von einer Erneuerung im Bezirk mit zehn neuen Ortsobleuten und erhofft sich dadurch auch einen frischen Wind für die Arbeit im Bezirk. Erneut unterstrich er, dass sich der HGV gegen einen weiteren Lockdown aussprechen werde, der vor allem wieder die Gastronomie treffen würde. Auf politischer Ebene werde sich der HGV weiter für Erleichterungen für den Sektor einsetzen, und dafür, dass für die Nachfolgegeneration eine Entwicklungschance bestehen bleibt. „Wir fordern eine Streichung der GIS auch für das zweite Halbjahr und beim Thema Urbanistik eine reelle Perspektive für unsere jungen Gastwirtinnen und Gastwirte“, brachte es Pinzger auf den Punkt.