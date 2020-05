hds – Wir wollen am 4. Mai arbeiten!

hds begrüßt mutigen Schritt der Svp, aber dafür ist keine Zeit mehr

Die Südtiroler Volkspartei hat am Montag, 27. April 2020 auf Vorschlag von Landeshauptmann Arno Kompatscher einen sehr mutigen Schritt gesetzt und ein eigenes Südtiroler Landesgesetz für die Phase 2 angekündigt.

„Wir begrüßen diesen Schritt in die richtige Richtung. Nichtsdestotrotz müssen wir weiterhin auf die Öffnung aller Einzelhandelsgeschäfte am kommenden Montag, 4. Mai 2020, pochen. Die technischen Fristen für ein Landesgesetz sind dafür aber nicht mehr gegeben. Wir brauchen dringend eine autonome Lösung für Südtirol, denn wir wollen am 4. Mai 2020 arbeiten! Von daher erwarten wir uns eine eigene Verordnung des Landeshauptmannes“, unterstreicht hds-Präsident Philipp Moser in einer Aussendung.