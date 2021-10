Herbstausflug: Gran Canaria

Mit der Ankunft des Herbstes kommen auch der Temperatursturz, kalte und regnerische Tage, so dass es sich lohnt, eine Reise an einen paradiesischen Ort mit einem angenehmen Klima zu jeder Jahreszeit, wie Gran Canaria, in Betracht zu ziehen.

Gran Canaria bietet unendlich viele Möglichkeiten, wunderbare Tage des Vergnügens und der Entspannung zu verbringen, umgeben von Sonne und Strand in einer komfortablen Umgebung mit allen touristischen Dienstleistungen, die Sie benötigen.

Darüber hinaus werden wir uns durch den angenehmen Umgang mit seinen Bewohnern wie zu Hause fühlen, und der Genuss der schmackhaften Gastronomie wird das Gefühl des totalen Wohlbefindens noch verstärken.

Unterkunft auf Gran Canaria

Die Insel bietet eine große Auswahl an komfortablen Unterkünften, sei es in Ferienhäusern, Gasthöfen, Landhäusern oder Hotels verschiedener Kategorien.

Alles wird von den Bedürfnissen, dem Geschmack und dem Budget der Kunden abhängen.

Wenn Sie jedoch auf der Suche nach der besten Qualität und Aufmerksamkeit auf der Insel sind, ist es die ideale Wahl, sich für eine der besten Hotelketten der Insel zu entscheiden, wie z. B. Lopesan, die Ihnen ein Gran Canaria hotel von höchster Qualität garantiert, mit ausgezeichneten Einrichtungen, in den besten Gegenden gelegen, und mit großartigen Dienstleistungen für den totalen Komfort der Gäste.

Gran Canaria Süd

Wer auf der Suche nach einem exklusiven Aufenthalt auf der Insel ist, sollte sich im Süden Gran Canarias niederlassen, wo sich die besten Hotels und die schönsten Strände wie Meloneras, Maspalomas, Playa del Inglés und viele andere befinden.

1. Die Dünen von Maspalomas

Im Süden von Gran Canaria befindet sich ein atemberaubendes Naturschutzgebiet, das aus vierhundert Hektar Küste mit riesigen Dünen besteht, die dem Besucher das Gefühl geben, sich in der Wüste zu befinden, und das außerdem eine abwechslungsreiche Fauna mit einer Vielzahl von Vögeln, Riesen Echsen, Flamingos usw. aufweist.

Es ist sehr praktisch, sie am Nachmittag zu besuchen, um eine großartige Lichtshow zu sehen.

2. Meloneras

Es ist ein wunderschöner Ferienort neben dem Leuchtturm von Maspalomas, mit einer entspannten Promenade, wo man flanieren und die Landschaft genießen kann.

Außerdem gibt es hier exklusive Hotels, Restaurants, Spas, Golfplätze, Boutiquen und einen ruhigen Strand, der zum Entspannen einlädt und eine angenehme Atmosphäre bietet.

3. Playa del Inglés

Es ist einer der besten Strände des Kanarischen Archipels, weltbekannt und mit ausgezeichneten Dienstleistungen, umgeben von wunderschönen Hotels, Eigentumswohnungen, Geschäften und anderen Annehmlichkeiten.

Außerdem gibt es einen exklusiven Bereich für die homosexuelle Gemeinschaft, der allen Komfort, Exklusivität und Privatsphäre bietet.

Dort werden zum Vergnügen und zur Unterhaltung der Touristen verschiedene Wassersportarten ausgeübt.