Herz-Jesu-Sonntag – auch die Sunshine-Community war bei den Feuern dabei – Fotos

Herz-Jesu-Sonntag – auch die Sunshine-Community war bei den Feuern dabei

Am Sonntag 21. Juni 2020 erleuchteten sie wieder die Berge Südtirols – die Herz-Jesu-Feuer,

im Gedenken an das Gelöbnis, das 1796 dem Herzen Jesu gegeben wurde.

Auch viele HörerInnen aus der Sunshine-Community waren mit dabei und sorgten dafür,

dass die Tradition weiterlebt und die Feuer am Abend für alle weithin sichtbar waren.

Einige haben uns Fotos zur Verfügung gestellt, ein großes Dankeschön dafür und auf ein Neues 2021!

Wer noch Fotos schicken möchte: Wir erweitern die Galerie gerne!

Unsere Whatsapp-Nummer: 338 389 6105