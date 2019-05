Heute und morgen im Twenty: Miss World und Mister Italien gesucht!

Miss World wird am 19. Mai 2019 um 17.30 Uhr im Landeseinkaufszentrum Twenty in Bozen die Miss World Trentino – Südtirol 2019 und die Miss World Bozen 2019 küren und auch die Miss Twenty 2019! Die drei Siegerinnen vertreten Trentino-Südtirol beim Miss World Italy Finale!

BOZEN 18.05.2019 und 19.05.2019

Schönheit, Talent, Unterhaltung und Mode sind die Protagonisten dieses Wochenende mit dem Wettbewerb Mister Italia und Miss World.

Samstag 18. Mai 2019 um 17.30 Uhr entdecke die schönsten Herren des Trentino und Südtirol. Wir bringen dich hinter den Kulissen des prestigeträchtigsten Schönheitswettbewerbes für Herren.

Am Sonntag 19. Mai 2019 um 17.30 Uhr findet die regionale Endausscheidung für Miss World Trentino-Südtirol statt. Dabei werden die prestigeträchtigen Titel Miss World Trentino-Südtirol 2019 und Miss World Bozen 2019 vergeben.

Bei dieser Gelegenheit wird auch die “Miss World Twenty 2019” gewählt!

Die drei Titelträgerinnen fliegen zum Italienfinale von Miss World am 31. Mai 2019 in Gallipoli. Wer sich dort die Krone angelt, hat die Chance Miss World zu werden! – Die schönste Frau der Welt, die am 7. Dezember in Thailand gewählt wird.

** Miss World / ist in 140 Staaten mit insgesamt über 2 Milliarden Einwohnern präsent. Damit ist es eines der größten Events der Welt. Es ist der älteste und Prestigeträchtigste Schönheitswettbewerb weltweit und wurde bereits 1951 von Eric Morley ins Leben gerufen.