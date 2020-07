HGJ setzt auf die Jugend

Aktion #educationpower ist startklar

Bozen – Die Berufsausbildung junger Menschen ist auch in wirtschaftlich unsicheren Zeiten von großer Bedeutung. Die Hoteliers- und Gastwirtejugend (HGJ) möchte in Zusammenarbeit mit dem Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV) durch die Social-Media-Aktion #educationpower darauf aufmerksam machen.

Die HGJ und der HGV setzen sich seit Jahren dafür ein, Jugendliche für einen Beruf im Hotel- und Gastgewerbe zu begeistern und dadurch die Zukunft der Branche zu sichern.

Die Ausbildung bzw. praktische Erfahrung in den Betrieben bietet den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, Erfahrungen in der Arbeitswelt zu sammeln. „Langfristig gesehen profitieren beide Seiten davon – der Betrieb und der Auszubildende –, denn die Jugendlichen sind die Fachkräfte von morgen und wir benötigen bestens ausgebildete Mitarbeiter. Besonders in unsicheren Zeiten darf man die Jugend nicht vergessen“, ist HGJ-Obmann Hannes Gamper überzeugt. Die HGJ ruft deshalb auf, Lehrlingen, Praktikantinnen und Praktikanten die Möglichkeit einer qualitativ hochwertigen und praxisbezogenen Ausbildung in Südtirols Betrieben zu ermöglichen.

Social-Media-Aktion geplant

Um das Anliegen der HGJ zu unterstreichen, wird demnächst eine Aktion gestartet mit dem Ziel, auf die Wichtigkeit der praxisbezogenen Ausbildung aufmerksam zu machen.

Mit der Aktion #educationpower möchten die HGJ und der HGV all jenen Betrieben, die auch heuer an der Ausbildung der Jugend festhalten und Praktika und Lehrstellen ermöglichen, eine Bühne geben. Vorwiegend auf den Social-Media-Kanälen der HGJ werden Fotos und Videos gepostet, auf denen die Praktikanten bzw. die Lehrlinge bei der Ausbildung im Ausbildungsbetrieb gemeinsam mit den Ausbildern abgebildet sind. Die Ausbilder geben zusätzlich ein kurzes Statement ab, warum die Unterstützung der Jugend in der Ausbildungsphase eine hohe Priorität für sie hat.

Alle HGJ- und HGV-Mitglieder, die Lehrlinge ausbilden oder in den Sommermonaten Praktikanten beschäftigen, können sich an der Aktion beteiligen und dadurch ein Zeichen setzen, dass die Jugend der Hotellerie und Gastronomie wichtig ist. „Unter allen Einsendungen wird im September 2020 ein iPhone 11 für den Lehrling, die Praktikantin oder den Praktikanten auf dem Siegerfoto verlost. Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme und Unterstützung“, betont HGJ-Obmann Hannes Gamper.

Weitere Informationen zur Aktion gibt es auf der Website der HGJ ww.hgj.it