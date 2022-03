HGV bei Suche von Flüchtlingsunterkünften behilflich

Mit großer Sorge verfolgt der Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV) die kriegerische Entwicklung in der Ukraine und die drastischen Auswirkungen sowie das Leid der ukrainischen Bevölkerung bzw. jener Menschen, welche durch den Krieg zu Flüchtlingen geworden sind. In einer außerordentlichen Sitzung hat sich das Präsidium des HGV heute, Dienstag, 1. März 2022, mit der dramatischen Situation rund um das Kriegsgeschehen in der Ukraine befasst und den Grundsatzbeschluss getroffen, bei der Suche nach Unterkunftsmöglichkeiten für ukrainische Flüchtlinge in Südtirol einen Beitrag zu leisten.

„Wenn man die Not und Verzweiflung der Menschen in der Ukraine sieht, dann ist es ein Gebot der Stunde, sich mit den notleidenden Menschen solidarisch zu zeigen und den vom Krieg betroffenen Menschen zu helfen“, urteilt HGV-Präsident Manfred Pinzger. Der HGV will sich aktiv einbringen, dass den Flüchtlingen geeignete Unterkünfte und Wohnungen zur Verfügung gestellt werden. Im Raum steht dabei auch, dass der HGV sich an den Kosten für die Führung einer oder mehrerer Flüchtlingsunterkünfte bzw. den Kosten für deren Bereitstellung beteiligt.

„Die definitive Ausrichtung der Hilfestellung wird der Landesausschuss des HGV am Donnerstag, 3. März, treffen. Bis dahin stehen sicherlich auch die vom Land oder vom Staat definierten Kriterien fest, welche jene Strukturen aufweisen müssen, wo Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht werden sollen“, unterstreicht Präsident Pinzger abschließend in der Presseaussendung des HGV.