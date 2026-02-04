Hilfe für ein rumänisches Tierheim – Tanja Helfer aus St. Leonhard packt mit an – Podcast Tanja Helfer engagiert sich im Tierschutz. Sie hat selber einen Hund aus einem italienischen Tierheim in ihre Familie geholt und seitdem einen Gedanken nicht mehr aus dem Kopf bekommen: eine Weile selber helfen und vorort mitarbeiten in einem Tierheim. engagiert sich im Tierschutz. Sie hat selber einen Hund aus einem italienischen Tierheim in ihre Familie geholt und seitdem einen Gedanken nicht mehr aus dem Kopf bekommen: eine Weile selber helfen und vorort mitarbeiten in einem Tierheim.

Fündig wurde sie in Rumänien, wo sie dieses Frühjahr eine Woche lang ehrenamtlich in einem Tierheim im Einsatz sein wird.

Barbara Bonmann hat mit Tanja Helfer gesprochen, um unter anderem zu erfahren, wie diese auf das rumänische Tierheim kam, wie ihr Einsatz dort aussehen wird und welches die größten Probleme sind, vor dem die Mitarbeiter des Tierheims stehen.



Gleichzeitig war es das Interview auch ein Aufruf an alle Tierfreunde in der Community, Tanja mit einer Spende zu unterstützen.

Wer mehr wissen möchte, hört sich das Interview an, wer spenden will, findet alle nötigen Angaben dazu auf den Flyern.

Nach ihrem Einsatz wird Tanja nochmals in Sunsshine-Studio kommen und von ihren Erfahrungen in Rumänien berichten.

Podcast zum Nachhören