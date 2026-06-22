Hitzewarnung in Südtirol: Temperaturen bis 36 Grad

Auch in den nächsten Tagen bleibt es in Südtirol sehr heiß. Im Süden werden bis zu 36 Grad erreicht, in höheren Tälern etwa 30 Grad. Im Raum Bozen sind Tropennächte mit Temperaturen um 20 Grad zu erwarten. Zum Wochenende könnte es noch heißer werden, die Gewitterwahrscheinlichkeit nimmt ab.Das Landeswarnzentrum hat die höchste Hitzewarnstufe Rot ausgerufen. Wegen der anhaltenden Hitze und fehlender nächtlicher Abkühlung besteht ein erhöhtes Gesundheitsrisiko für die gesamte Bevölkerung.Empfohlen werden ausreichend Flüssigkeit, leichte Kost, das Meiden der Mittagshitze sowie körperlicher Anstrengungen. Wohnräume sollten tagsüber beschattet und nachts gelüftet werden.
Chefmeteorologe Dieter Peterlin schrieb auf Facebook:
Die zweite Hitzewelle des Jahres hat begonnen. Warum, wie lange und wie ungewöhnlich?