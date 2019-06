Hitzewelle in Südtirol

Dieter Peterlin, Landesmeterologe, schrieb auf Facebook: „Jetzt wird es wirklich heiß. In der nächsten Woche erwartet uns eine waschechte Hitzewelle mit allem was dazugehört, von Hitzetagen bis Tropennächten.

Was passiert? Aus der Sahara strömt ab sofort heiße Luft über die Balearen bis nach Frankreich samt dessen Nachbarländer. Auch bei uns steigen die Temperaturen deshalb von heute (24. Juni 2019) bis Donnerstag immer weiter an. Am heißesten wird es klassischerweise im Raum Bozen, Meran und Brixen mit verbreitet über 35°, die Spitzenwerte reichen sogar bis 38°, vielleicht auch noch mehr.

Damit sind gebietsweise neue Junirekorde möglich, die höchste Junitemperatur von Bozen beträgt nämlich genau 38°.

Gewitter, die für etwas Abkühlung sorgen könnten, gibt es vorerst keine mehr, die Atmosphäre ist zu stabil. Der Höhepunkt der Hitzewelle dürfte am Donnerstag/Freitag erreicht werden, heiß bleibt es aber auch noch danach.“

(Im Bild oben: Eine „Hitzezunge“ reicht von Nordafrika bis nach Mitteleuropa)